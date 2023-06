OM: Bouchet "pas étonné" par les accusations de match arrangé entre l'OL et Montpellier en 2003

Christophe Bouchet a livré jeudi son opinion sur la possibilité d'un accord entre les dirigeants de Montpellier et de Lyon en 2003 suite aux révélations de Gérard Collomb. Celui qui était alors le président de l'OM, mathématiquement toujours en course pour le titre, a rappelé la proximité entre Louis Nicollin et Jean-Michel Aulas et leurs intérêts commun pour la fin de la saison en Ligue 1.

Christophe Bouchet a réagi ce jeudi aux soupçons de match arrangé entre Montpellier et l'Olympique lyonnais en mai 2003. L'ancien président de l'OM a commenté la sortie de l'ancien maire rhodanien Gérard Collomb au sujet d'un éventuel accord entre Jean-Michel Aulas et Louis Nicollin pour terminer le match sur un nul qui arrangeait les Gones autant que les Héraultais lors de la 37e journée de Ligue 1.

"A l’époque, il y a une complicité extrêmement forte entre Montpellier et Lyon. Loulou Nicollin est Lyonnais d’origine. Et il ne manquait jamais une occasion de le rappeler, a déclaré l'ancien dirigeant marseillais (2002-2004) dans La Provence. Historiquement, ces deux dernières journées sont extrêmement sensibles au vu des enjeux considérables pour tout le monde. L’OM le sait bien, puisque j’ai en tête le titre qui avait échappé au club lors d’un final un tout petit peu étonnant avec le PSG et Bordeaux (en 1999, ndlr)..."

Bouchet: "Je ne tombe pas de la chaise"

Au coup d'envoi de cette 37e journée de la saison 2002-2003, Lyon occupait la première place du classement avec trois points d'avance sur Monaco et cinq longueurs sur l'OM. Mais à la pause, compte-tenu de la contre-performance de l'ASM et d'une différence de buts largement favorable par rapport aux Phocéens, il suffisait d'un nul aux Lyonnais pour s'assurer du titre. Un partage des points qui suffisait aussi à Montpellier pour se maintenir. D'où l'idée d'un certain relâchement chez les joueurs au moment de se battre pour la victoire.

"Il y a de l’enjeu pour les trois premières places et pour les relégations, qui sont des punitions, non pas définitives, mais qui peuvent s’avérer un cauchemar terrible. On sait que ce sont des matchs qui sont à haute sensibilité, a rappelé Bouchet. Malheureusement, l’information ne m’étonne pas particulièrement. Je ne tombe pas de la chaise. La communauté du football ait qu’il y a régulièrement une solidarité des clubs de Ligue 1 pour ne pas qu’il y en ait qui tombe en Ligue 2, parce que c’est synonyme de l’enfer."

Concernant plus précisément le match suspect entre Montpellier et l'OL, Christophe Bouchet n’a pas ajouté d’éléments pour confirmer ou infirmer les propos de Gérard Collomb. Seulement son ressenti sur une situation plausible.

"C’est très douloureux de ne pas être champion, c’est douloureux de ne pas être européen mais c’est l’enfer de descendre en Ligue 2. Sur ce match-là, je n’ai rien à dire, sur Jean-Michel Aulas non plus, a répondu celui qui a été maire de Tours entre 2017 et 2020. Est-ce que c’est une probabilité? Oui. Est-ce que cela a existé? Je n’en sais rien. Personne ne peut l’affirmer."