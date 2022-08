PSG: "Galtier n’a pas tout réglé", Rothen minimise pour le moment son impact sur les stars parisiennes

Jérôme Rothen a salué lundi les performances du PSG depuis le début de la saison en Ligue 1. Dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, le consultant a néanmoins relativisé le rôle joué par Christophe Galtier dans les changements apparus chez certaines stars.

Le rouleau-compresseur parisien est déjà lancé cette saison. Avec trois victoires en autant de matchs de Ligue 1 et déjà 17 buts marqués, le PSG version Galtier impressionne. Le trident offensif composé de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar affiche déjà une forme étincelante à la pointe du 3-5-2 constitué par Christophe Galtier. L'entraîneur connaît des débuts de rêve à la tête de l'équipe francilienne et Jérôme Rothen n'a pas manqué de féliciter l'ancien de Nice et Lille pour les performances de son groupe.

"C’est aller un peu vite en besogne que de dire qu’il a réglé tous les problèmes. Après, on sait très bien qu’un nouvel entraîneur doit amener autre chose, une nouvelle dynamique, a analysé le membre de la Dream Team RMC Sport dans l'émission Rothen s'enflamme ce lundi. Surtout que l’entraîneur d’avant avait complètement raté sa venue et Mauricio Pochettino, on a beaucoup attendu mais il n’a fait que très peu de fois le dispositif tactique que Christophe Galtier met en place depuis le début de saison. C’est-à-dire à trois derrière avec deux joueurs sur les côtés pour animer les couloirs et ils montrent qu’ils ont les qualités pour le faire. Rien que tactiquement, il a déjà résolu beaucoup de problèmes."

>> Revivez la démonstration du PSG à Lille (1-7)

Rothen: "On sent un vrai épanouissement de la part des joueurs"

Arrivé tardivement pendant l'intersaison, Christophe Galtier n'a pas mis longtemps avant de trouver ses marques au PSG. Le technicien français a remis de la discipline dans le groupe et Luis Campos l'a parfaitement appuyé en tant que conseiller sportif pour faire revenir l'ordre à Paris. Et ces choix donnent lieu à un vrai mieux sur le terrain.

"On sent un vrai épanouissement de la part des joueurs, de la part de tous les joueurs et pas seulement les trois stars devant. Tous les joueurs, on a l’impression qu’ils s’éclatent à jouer ensemble, a encore estimé l'ancien milieu de Monaco et du PSG. A regarder, c’est un réel plaisir. On s’est tellement embêté l’année dernière, sur la plupart des matchs du Paris Saint-Germain même quand ils gagnaient, pour ne pas minimiser ce début de saison."

Et Jérome Rothen d’ajouter: "C’est une vraie performance de la part des joueurs et du groupe et surtout de Christophe Galtier et de son staff. Et de Luis Campos aussi, sur comment il gère le vestiaire et les petites embrouilles qu’il peut y avoir à l’image du penalty de la semaine dernière."

Tactiquement, l'équipe parisienne va mieux et réalise des prestations quasi parfaites en championnat. Mais au-delà du choix de son dispositif, Christophe Galtier bénéficie aussi du regain de forme de ses trois stars offensives. Une réussite sur laquelle il n'a pas une grande influence selon Jérôme Rothen.

"Bien sûr que Christophe Galtier n’a pas tout réglé. Déjà il ne peut pas tout régler parce que ces joueurs-là, ce sont des stars pour la plupart. Ce sont des grands joueurs, a poursuivi le membre de la Dream Team RMC Sport. Peut-être les meilleur pour la plupart comme Lionel Messi qui a été très souvent le meilleur joueur du monde. Kylian Mbappé s’en rapproche et Neymar l’a été lorsqu’il évoluait à Barcelone. Ce n’est pas le beau discours de Christophe Galtier qui va faire que ces joueurs vont changer leur mentalité. Il ne faut pas aller jusqu’à penser cela."

>> Tous les matchs du PSG en Ligue des champions, c'est sur RMC Sport



Parmi ces trois stars de l'attaque parisienne, Neymar semble métamorphosé avec le meilleur bilan dans les cinq grands championnats grâce à ses cinq buts et six passes décisives en trois rencontres. Mais là encore, c'est d'abord du fait du Brésilien plus que d'un effet Galtier.

"Ces joueurs ont une vraie conscience professionnelle. Elle laisse à désirer de la part de Neymar depuis son arrivée au PSG et c’est pour cela que le club voulait s’en séparer (lors du mercato), a enchaîné Jérôme Rothen. Le mec n’en fait qu’à sa tête, il fait de fêtes à droite et à gauche. Il n’a pas l’hygiène de vie adéquate et cela fait de lui un joueur qui depuis cinq ans a raté la moitié des matchs du PSG. On ne va pas aller jusqu’à dire que c’est Christophe Galtier qui a remis Neymar dans le bon chemin."

Neymar et Messi déjà tournés vers le Mondial

Dans le début de saison idéal de Neymar et Lionel Messi, Jérôme Rothen y voit un point d'ombre. Selon le consultant, ce n'est pas pour le PSG qu'ils sont déjà brillants en ce début de championnat. A ses yeux, c'est surtout pour préparer le Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre) avec le Brésil et l'Argentine.

"On sait très bien, et je ne suis pas le seul à le dire, qu’il y a la Coupe du monde en perspective au mois de novembre. Pourquoi Neymar est arrivé 'fit' (en forme) et svelte sur la préparation? Parce qu’il sait très bien qu’il n’a pas de temps à perdre pour être au top avec le Brésil et que c’est sa dernière chance de gagner la Coupe du monde avec le Brésil. Comme Leo Messi avec l’Argentine, c’est exactement pareil, a analysé Jérôme Rothen. Ces deux joueurs-là se sont remis en question, ils ont dans la tête de performer avec le PSG jusqu’au mois de novembre. Et après ils seront dans les meilleures dispositions pour faire la meilleure Coupe du monde possible afin de faire gagner leur pays. C’est de cela dont on parle aujourd’hui. Et là, le beau discours de Christophe Galtier... et je ne le dis pas péjorativement. [...] Mais il faut relativiser son rôle car cela appartient aux joueurs. Quand les scénarios vont être différents."