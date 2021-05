OM: l'émouvant message de Thauvin à Mandanda

Quelques jours avant de quitter l’OM, Florian Thauvin est revenu sur sa relation avec Steve Mandanda au micro de Téléfoot. L’attaquant marseillais reconnaît que la présence de son gardien l’a aidé lorsqu’il fallait dialoguer avec ses supporters.

Depuis son arrivée à l’OM en 2013, Florian Thauvin a passé seulement une saison et demi sans Steve Mandanda: lors de son passage éclair à Newcastle fin 2015 et celui du champion du monde à Crystal Palace (2016-2017). La relation entre les deux hommes semble très forte, à en croire les mots de l’attaquant.

"J’ai toujours été content qu’il y ait Steve à côté de moi, parce que ça m’a un peu rassuré!"

"Notre club est fantastique mais il est en dents de scie, raconte Thauvin dans Téléfoot ce dimanche. Quand c’était très très chaud, j’ai toujours fait partie des joueurs à aller discuter avec les supporters. Mais j’ai toujours été content qu’il y ait Steve à côté de moi, parce que ça m’a un peu rassuré !".

En effet, au cours de son aventure marseillaise, le champion du monde a plusieurs fois été confronté à ses supporters, lors de crises sportives notamment. Le dernier incident en date remonte à fin janvier, lorsque plusieurs dizaines d’individus s’étaient introduits au centre d’entraînement pour s’expliquer avec les joueurs et dirigeants olympiens.

"Je te remercie pour ce que tu m'as apporté dans ma vie"

Par ailleurs, le futur joueur des Tigres, qui disputera ce dimanche son dernier match avec l’OM, a eu une déclaration forte à l’égard de son capitaine avant de le quitter.

"Je te remercie pour la personne que tu es, pour ce que tu m’as apporté dans ma vie sportive et extra-sportive, concède-t-il les larmes aux yeux. On a passé tous les deux des moments fantastiques. Sûrement la Coupe du monde est l’un des plus beaux moments de notre vie. Des moments difficiles aussi, mais on s’est serrés les coudes, pour continuer à avancer. Tu sais que je serai toujours là pour toi. On est ensemble à vie frérot. I love you".