OM: le message de Sampaoli à sa direction en vue de l'intersaison

L’entraineur de l’OM Jorge Sampaoli a évoqué ce vendredi l’après-saison et les changements à venir au club, alors que tout reste encore à faire pour une qualification en Ligue des champions.

Quelques sous-entendus et beaucoup d'interrogations au moment d'évoquer la suite de son aventure olympienne. L’entraîneur marseillais Jorge Sampaoli a longuement évoqué le futur du club et l'intersaison à venir ce vendredi, au lendemain de l’élimination de l'OM en demi-finale de Conference League. "Un bilan devra être fait par le staff et les dirigeants", lance-t-il, expliquant que la fin de saison décidera des mouvements à l’intersaison.

"Tout va dépendre de notre fin de saison"

"Il faudra voir comment l'équipe termine la saison, connaître les ambitions du club. Il faudra voir si cet effectif avait la capacité de jouer tant de matchs, tant de compétitions, souligne-t-il. Un bilan devra être fait par le staff et par les dirigeants. Il faudra ensuite une décision du club, du propriétaire, pour savoir où il souhaite aller. Tout va dépendre de notre fin de saison. La Ligue des champions doit générer un investissement plus important. C’est différent si c’est la Ligue Europa, si on veut aller chercher un titre de champion. Est-ce que les jeunes joueurs auront été à la hauteur? Les dirigeants verront. Chacun a son point de vue. Où le club doit-il aller? Avec qui et avec quoi? Plusieurs voies sont possibles. Il faut prendre en compte le sportif et l'économique".

Sampaoli réclame des garanties sportives en cas de qualification pour la C1

Sampaoli rappelle aussi que "l’ambition de l’OM et pas de l’entraîneur" sera prise en compte, alors que son contrat expire au terme de la prochaine saison. Selon nos informations, l’entraîneur marseillais estime avoir fait le maximum avec cet effectif et souhaite des garanties sportives si l’OM se qualifie pour la prochaine Ligue des champions.

"Peut-être que pour nous on a réalisé une très belle saison mais peut-être que pour les dirigeants, avec l’effectif qu’on a, c’est une saison moyenne, conclut-il. Il y a plusieurs points de vue à prendre en compte : le sportif, l’économique, les exigences de chacun". Pour rappel, l’OM est toujours deuxième de Ligue 1 avant les trois dernières journées de championnat mais voit les retours de Rennes et Monaco comme des réelles menaces. L’avenir du club se prépare donc dès dimanche à Lorient.