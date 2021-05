OM: les messages au Vélodrome pour Thauvin et pour mettre la pression

Plusieurs messages sont affichés au Vélodrome pour la dernière rencontre de la saison dans l’enceinte de l'OM, face à Angers ce dimanche. Les supporters réclament du changement dans l’effectif pour la saison prochaine et saluent Florian Thauvin, qui dispute son dernier match dans le stade marseillais.

La fin de saison est souvent l’occasion de dire au revoir à certains joueurs qui ne resteront pas. À Marseille, le départ de Thauvin est officiel depuis plusieurs jours et il est également certain que le numéro 26 portera la tunique de l'OM pour la dernière fois ce dimanche, puisqu’il est suspendu pour la dernière journée.

Dans le virage des South Winners, la croix provençale accompagnée de l’inscription "À jamais marseillais" pour "Flo"" prend place à la place des habituels supporters. Un message qui peut aussi être lu en référence aux contrats de Payet et Mandanda, qui avaient signés l’an dernier "à vie" dans le club phocéen.

"Après cette saison merdique, nous voulons une vraie équipe"

En face, dans le virage Nord, c’est une banderole qui est déployée avec la phrase suivante: "Après cette saison merdique, nous voulons une vraie équipe". Avant les deux dernières journées, l’OM est pour le moment cinquième et tient sa place pour la Ligue Europa. Le tout bien loin du top 4 et de la lutte pour le titre dans laquelle il fut succintement engagé en début de saison.

L’Olympique de Marseille joue face à Angers ce dimanche (21h) pour bien terminer sa saison et conforter sa place européenne. Mais aussi pour saluer Florian Thauvin, donc, à l’occasion de sa 281 e et dernière apparition marseillaise, ainsi que pour montrer que le club mérite effectivement une équipe plus compétitive la saison prochaine.