OM-Lille: vainqueurs des Lillois en tremblant jusqu'au bout, les Marseillais rejoignent le PSG en tête de la Ligue 1

Trois jours après sa défaite face à Tottenham en Ligue des champions, Marseille s'est parfaitement repris ce samedi en battant Lille au Vélodrome (2-1). Les hommes d'Igor Tudor rejoignent le PSG en tête de la Ligue 1 et font le plein de confiance avant la C1.

L'OM reprend ses bonnes habitudes en Ligue 1. Battus par Tottenham en Ligue des champions cette semaine, les joueurs d'Igor Tudor ont repris leur marche en avant en Ligue 1 en s'imposant face à Lille ce samedi soir au Vélodrome (2-1), pour le compte de la septième journée. Les Olympiens font coup double, puisqu'ils rejoignent le PSG en tête du classement (19 points) et prennent un maximum de confiance avant de retrouver la Coupe d'Europe dès mardi.

Sanchez en sauveur, Balerdi hué

En difficulté face au LOSC ces derniers matchs (deux nuls, deux défaites), les Marseillais ont été refroidis dans le premier quart d’heure par Ismaily, à l’affût dans la surface après une frappe d’Ounas sur le poteau. Mené pour la première fois en Ligue 1 cette saison, l’OM a parfaitement réagi sous l’impulsion d’Alexis Sanchez, son homme providentiel.

Suspendu face à Tottenham en Ligue des champions, le Chilien a remis son équipe sur le droit chemin en reprenant un centre de Cengiz Ünder et inscrire son premier but dans un Vélodrome en fusion. Les fans phocéen ont en revanche montré beaucoup moins d’enthousiasme envers Leonardo Balerdi, titulaire et remplacé à la 27e minute par Nuno Tavares sous les huées de l’enceinte olympienne.

La machine enfin en route, les Marseillais ont pris le contrôle de la partie et ont asphyxié les hommes de Paulo Fonseca, pas loin d’encaisser un deuxième but si Bafodé Diakité n’avait pas tendu la jambe pour sauver son équipe. La mi-temps est finalement bienvenue pour les Dogues, en quête d’un second souffle malgré une bonne entame.

Un héros nommé Gigot

Avec autant d'intensité au retour des vestiaires, les deux équipes sont reparties très forts. Si Zedadka a fait passer un coup de chaud dans la défense marseillaise, Lucas Chevalier s'est montré déterminant face à Ünder et Harit pour sauver une arrière-garde lilloise en perdition. La sanction est finalement venue des pieds de Samuel Gigot, buteur à la limite du hors-jeu sur un coup-franc de Matteo Guendouzi. Une réalisation validée après vérification de la VAR. Euphorique après son premier but sous ses nouvelles couleurs, l'ancien défenseur du Spartak Moscou a dû quitter ses partenaires dans la foulée, touché.

Une mauvaise nouvelle qui n'a pas empêché Marseille de valider un nouveau succès. Avec cette sixième victoire de la saison, la quatrième d'affilée, le club phocéen fait le plein de confiance avant le retour de la Ligue des champions au Vélodrome, mardi soir face à l'Eintracht Francfort (à suivre à 21 heures sur RMC Sport 1).