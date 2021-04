OM: Sampaoli n'a "aucune ambition" sur le classement de cette saison

À six journées de la fin, Jorge Sampaoli a expliqué en conférence de presse ne pas avoir d'objectif de classement pour l'OM cette saison. L'entraîneur argentin se concentre déjà sur la préparation de l'exercice suivant.

Il l'avait déjà brièvement évoqué après le 3-3 concédé à la dernière minute face à Montpellier, et le confirme à présent. Avant le match de l'Olympique de Marseille contre le FC Lorient au Vélodrome, comptant pour la 33e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli a admis sans détour n'avoir "aucune ambition pour le classement" de cette fin de saison. Arrivé fin février, l'entraîneur argentin est déjà tourné vers l'avenir.

"Nous sommes arrivés quand la saison était déjà en cours. Notre idée fondamentale est que les prochains matchs servent d'évaluation et de formation. Nous verrons si les résultats sont bons, mais ce n'est pas l'objectif principal", a expliqué Jorge Sampaoli en conférence de presse, jeudi.

"L'idée" au service des résultats

"Parler d'objectifs serait vous mentir, a-t-il poursuivi. Ce n'est pas mon idée. Je suis arrivé ici, j'ai évalué des joueurs avec des vidéos, je les entraîne actuellement, je cherche à faire passer mon idée, mais les objectifs viendront si l'idée est rapidement intégrée".

Jorge Sampaoli s'inscrit donc dans la lignée de ces entraîneurs mettant l'accent sur la manière afin d'obtenir les résultats souhaités: "L'objectif est de mieux jouer, pour arriver à une conclusion avec un meilleur classement. Mais dans mon projet personnel, je n'ai aujourd'hui pas d'obligation de classement. Il y a d'autres priorités, aujourd'hui. Je ne vais pas vendre d'espoir à quiconque, en évoquant un objectif aussi ferme qu'une place au classement. L'important est notre façon de jouer sur le terrain".

À six journées de la fin, l'OM, 6e, se trouve à trois points de la 5e place actuellement occupée par Lens et potentiellement qualificative pour la Ligue Europa (si le vainqueur de la Coupe de France est déjà qualifié via le championnat ou qu'il se retrouve en Ligue des champions). Mais les Marseillais ne peuvent pas seulement regarder devant, car le Stade Rennais pousse et n'a qu'une seule longueur de retard.

