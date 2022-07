OM: le départ de Sampaoli enflamme les réseaux sociaux

Les informations sur le départ de Jorge Sampaoli de l’OM ont enflammé les réseaux sociaux ce vendredi. Certains pleurent l’entraîneur argentin ou le critiquent durement quand d’autres regrettent le manque d’ambition du club marseillais. Pendant que les plus optimistes se mettent à rêver de prestigieux remplaçants.

Après André Villas-Boas et surtout Marcelo Bielsa, un autre entraîneur de l’OM a décidé de s’en aller avec fracas. Comme indiqué par RMC Sport, Jorge Sampaoli a présenté sa démission à Pablo Longoria ce vendredi. Une décision motivée principalement par des divergences sur le mercato estival. Via un communiqué, le club marseillais a officialisé le départ de l'Argentin.

L'entraîneur souhaitait l’arrivée rapide des joueurs aguerris afin de faire bonne figure en Ligue des champions alors que son président ne peut pas lui garantir l’arrivée de renfort avant les derniers jours de l’été, lorsque les prix seront corrects et plus en adéquation avec les moyens marseillais. Après l’annonce de ce départ, les internautes marseillais (et les autres) se sont lâchés.

Des fans sous le choc

Deux jours après la reprise de l’entraînement, Jorge Sampaoli a surpris son monde en faisant le choix de quitter le club phocéen. Si le coach avait tenté de mettre la pression à sa direction, les supporters restent ébahis après cette nouvelle. Certains ont fait preuve d’humour mais l’annonce de son départ a bouleversé les réseaux sociaux.

"Salut j’ai raté un truc", s’interroge ainsi un supporter au sujet de l’OM. "SAMPAOLI A DEPOSE SA LETTRE DE DEMISSION", lâche un autre fan en accompagnant son message d’une image de Jorge Sampaoli totalement abasourdi sur le bord du terrain. Un troisième internaute semble avoir beaucoup de mal à intégrer l’information et cherche des explications: "Comment ça Sampaoli part ????"

Les supporters divisés sur Sampaoli et le mercato

Un peu plus d’un an et trois mois après son arrivée à l’OM, Jorge Sampaoli aurait tout abandonné à l’OM. Pas une surprise pour ses détracteurs qui rappellent à qui veut l’entendre que le bouillant argentin ne reste jamais très longtemps au même endroit.

"N'oublions pas que Sampaoli ne reste jamais plus de 2 ans dans un club. Et l'excuse d'être déçu du mercato alors qu'il démarre seulement, balance sobrement un utilisateur de Twitter. A moins qu'il ait raison et qu'il n'y aura pas un gros mercato et des ventes."

"Oh que oui c’était sacrément ennuyant les matchs sous Sampaoli (sauf les matchs avant la fessé contre Lens)", a posté un supporter en soulignant les rencontres poussives de l’équipe marseillaise en Ligue 1. Un autre fan se veut plus explicite dans sa réaction et tacle ouvertement le coach argentin: "La fraude Sampaoli qui dégage enfin."

Certains déçus se sont même amusés à comparer Jorge Sampaoli à son mentor, Marcelo Biela, lui aussi démissionnaire en 2015 après une défaite contre Caen en ouverture du championnat. Les deux hommes sont comparés à des clowns.

Zidane ou Bielsa espérés… l’OM moqué

Avec le départ de Jorge Sampaoli, certains supporters se sont remis à croire aux rumeurs d'une vente du club phocéen. Mais pour tous, la priorité est de rapidement nommer un nouvel entraîneur pour diriger l'équipe première afin de préparer le début de saison. Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane fait forcément partie des rêves et fantasmes des fans olympiens. Son refus d'entraîner le PSG, son attachement au quartier de La Castellane et à la ville de Marseille donne lieux aux espoirs les plus fous.

"Zidane à l'OM c'est écrit", avance un premier supporter. Quand d'autres pensent quand même à mettre l'ancien numéro 10 des Bleus avec Marcelo Bielsa dont le premier passage a globalement laissé un beau souvenir à Marseille.

Au-delà des pistes rêvées des fans de l'OM, d'autres internautes se sont régalés des nouveaux soubresauts à Marseille. L'occasion de chambrer gentiment le club phocéen.

Si Rudi Garcia vient tout juste de signer en Arabie saoudite, le pourtant décrié Sylvain Ripoll a prolongé à la tête des Espoirs. Pour des supporters, cela laisse le champ libre à un certain Laurent Blanc, toujours à la recherche d'un nouveau défi ambitieux.

"C'est l'heure pour Lolo Blanc", réclame un premier internaute quand un autre propose à sa manière le nom de l'éternel Coach Courbis: "Ünder et Rongier viennent de follow Rolland Courbis sur instagram..."

Mais au-delà des plaisanteries sur les difficultés de l'OM à garder un coach, certains gardent la réalité de leur club en tête. Si certains profils d'entraîneur paraissent inaccessibles, il faut faire confiance au président Pablo Longoria, un habitué des jolis coups lors du mercato.

"On est l'OM ça va se bousculer pour venir chez nous, conclu un dernier supporter. Aucun problème j'ai confiance en Longoria pour trouver un vrai coach qui saura nous faire jouer au foot et plus cette fraude de Sampaoli."