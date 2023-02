PSG: bonne nouvelle avant l’OM, Mukiele et Marquinhos de retour à l’entraînement

Absent face à Lille (victoire 4-3) le week-end dernier, Marquinhos a effectué son retour à l'entraînement du PSG ce mercredi, tout comme Nordi Mukiele, éloigné des terrains pendant un mois. Les deux joueurs pourraient être du déplacement à Marseille dimanche (20h45) et renforcer un secteur défensif qui a bien besoin d'eux.

L’infirmerie du Paris Saint-Germain se vide un peu. Tous les deux absents lors de la dernière rencontre du club de la capitale contre Lille dimanche dernier (victoire 4-3), Marquinhos et Nordi Mukiele ont tous les deux participé à l’entraînement collectif ce mercredi, à quatre jours du Classique face à l’OM au Vélodrome (dimanche à 20h45).

>> OM-PSG: toutes les infos avant le Classique EN DIRECT

Touché à la cuisse lors de la défaite contre le Bayern Munich en 8e de finale de Ligue des champions il y a un peu plus d’une semaine, Marquinhos avait dû déclarer forfait trois jours plus tard pour affronter le LOSC.

Hakimi et Nuno Mendes également incertains

Nordi Mukiele est quant à lui absent de plus longue date. Blessé à l’ischio-jambier, le latéral droit français n’a plus joué depuis huit rencontres et la défaite à Rennes le 15 janvier dernier (1-0).

S’ils étaient bien à l'entraînement ce mercredi, la présence des deux joueurs contre l’OM dans quatre jours est loin d’être assurée. Pourtant, leur retour dans le groupe ferait un grand bien à un secteur défensif qui pourrait également être amputé d’Achraf Hakimi (ischio-jambiers) et Nuno Mendes (genou) pour le Classique. Les deux pistons, habituels titulaires sur les côtés, sont incertains.