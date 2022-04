PSG: Leonardo est prêt à trancher entre Donnarumma et Navas

Interrogé par la télévision italienne après le titre du PSG obtenu ce samedi soir contre Lens (1-1), Leonardo évoque la concurrence au poste de gardien de but entre Navas et Donnarumma. "Le moment venu, nous n’aurons aucun problème à prendre la décision", assure-t-il.

Le dixième titre de champion de France enfin officialisé, Leonardo se lâche. Après avoir évoqué les avenirs de Kylian Mbappé, de Mauricio Pochettino et du sien, le directeur sportif du PSG est revenu sur un sujet qui a été le fil rouge de la saison du club: le poste de gardien de but et la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

L'arrivée de Donnarumma, "une opération à faire"

"La situation est claire depuis le début, explique-t-il au micro de Sky Sport. Nous avions en Navas un gardien qui se débrouillait très bien et nous étions très heureux. Donnarumma est devenu l'un des gardiens les plus forts du monde, c'était une opération à faire malgré la présence de Navas". Après avoir réussi ce gros coup, le PSG s’est ensuite confronté à un problème de riche, comme le confirme Leonardo.

"Il faut les gérer et nous avons essayé de donner du rythme et de la continuité à tous les deux, souffle-t-il. Ils savent tout clairement: le moment venu, nous n'aurons aucun problème à prendre une décision. S'il y en a une bonne pour tout le monde, nous la considérerons". Recruté libre à l’été dernier, le gardien italien est sous contrat jusqu’en 2026 alors que son homologue costaricien, de 12 ans son aîné, sera libre dans deux ans.

24 matchs pour Navas, 22 pour Donnarumma

Cette saison, Keylor Navas a disputé 24 matchs toutes compétitions confondues contre 22 pour Gianluigi Donnarumma, qui a commencé sa saison plus tard après son titre de champion d’Europe avec l’Italie et qui a notamment gardé le but parisien dans la double confrontation face au Real Madrid en 8e de finale de Ligue des champions.