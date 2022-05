PSG: Christophe Galtier ne sera pas le prochain entraîneur de Paris

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino est toujours en suspens du côté du Paris Saint-Germain, l'une des hypothèses évoquées pour le remplacer peut déjà être écartée. Christophe Galtier ne sera pas le successeur de l'Argentin sur le banc du PSG. Il devrait poursuivre son aventure à Nice, alors que Julien Fournier devrait lui quitter les Aiglons.

Depuis l'officialisation de la prolongation de Kylian Mbappé samedi, Nasser Al-Khelaïfi ne cesse de répéter que de "nombreux changements vont avoir lieu" au Paris Saint-Germain, qu'une "nouvelle ère" va démarrer pour le club de la capitale. Alors que le flou entoure bon nombre des changements à venir dans l'organigramme parisien, une chose est certaine: Christophe Galtier ne sera pas la figure de proue de cette "nouvelle ère".

Selon nos informations, l'entraîneur champion de France avec Lille en 2021, va poursuivre sa carrière du côté de Nice. Depuis plusieurs semaines, pourtant, des questions se posaient sur son avenir chez les Aiglons, alors que ses relations avec Julien Fournier se sont considérablement rafraîchies. Fournier, directeur du football chez les Aiglons, était pourtant celui qui avait convaincu Galtier de rejoindre Nice l'été dernier, plutôt que l'Olympique Lyonnais.

Galtier plutôt que Fournier à Nice

Bons amis, les deux ne semblent plus en mesure de travailler conjointement. Alors que Galtier semblait être le plus proche d'un départ de la Côte d'Azur, c'est finalement Fournier qui va quitter le club dirigé par INEOS. L'OGC Nice devrait communiquer en ce sens d'ici à la fin de la semaine pour annoncer la fin du contrat de Fournier.

Galtier, lui, est toujours lié à Nice jusqu'en 2024. Il devrait donc être présent à la reprise de l'entraînement le 27 juin prochain, avec les Aiglons et non pas du côté du PSG. Il sera en charge de qualifier Nice pour la phase finale de la Ligue Europa Conférence, après avoir arraché la 5e place de Ligue 1 lors de la 38e et dernière journée, à la faveur d'une victoire renversante sur la pelouse de Reims (3-2).

Le nom du nouvel entraîneur connu en fin de semaine?

C'est à l'issue de ce match que Galtier s'était étonné d'apprendre que son nom était déjà évoqué du côté de Paris. "Comment? Répétez. Je n'ai pas bien compris. Vous me l'apprenez. Ce sont des informations. Je suis très surpris de ce que vous me dites. Pas de réponse par rapport à cela", avait indiqué Galtier en conférence de presse.

L'entraîneur de 55 ans ne sera donc pas le prochain à occuper le banc du PSG, si tant est que Paris change bel et bien d'entraîneur. Cela semble être l'option qui tient aujourd'hui la corde. Les supporters parisiens n'ont plus que quelques jours à patienter pour connaître l'identité du successeur de Pochettino, Al-Khelaïfi ayant assuré à CNN mardi qu'une "annonce serait faite probablement en fin de semaine".