PSG: Galtier réconforté par l'implication de ses joueurs face à la polémique

Visé par de lourdes accusations de racisme et d’islamophobie, Christophe Galtier assure avoir un peu évacué la tempête auprès de ses joueurs dont il a senti une implication totale à défaut d’avoir discuté avec eux du sujet, avant la réception de Lens samedi (21h, 31e journée de Ligue 1).

Christophe Galtier a réagi pour la première fois publiquement ce vendredi en conférence de presse aux lourdes accusations dont il est la cible depuis le début de semaine. Une prise de parole très encadrée avec la lecture d’un communiqué par un porte-parole du PSG dans lequel le club assure l’entraîneur de tout son soutien. Christophe Galtier a aussi lu un texte qu’il avait préparé où il s'est dit "profondément choqué" de voir son nom "sali" et associé à de tels propos. Après cette double prise de parole officielle, la consigne a alors été passée aux journalistes de se concentrer uniquement sur le match de Lens, samedi (21h, 31e journée de Ligue 1). Un vœu pieu face à une actualité aussi brûlante.

"Ils m'ont renvoyé la meilleure des réponses avec l'investissement total sur les séances d'entraînement"

Christophe Galtier a répondu à toutes les interrogations en assurant avoir trouvé du réconfort dans le travail auprès de ses joueurs tout au long de la semaine. Le technicien semble avoir été réconforté par leur implication. "Ça a été difficile, très dur, bien évidemment, a-t-il confié. Je me suis refugié dans le travail avec mes joueurs, mon staff pour préparer notre grand rendez-vous. Vous dire que c'est agréable non. Mais les moments passés avec mon groupe, les moments sur le terrain avec mes joueurs, m’ont permis d'évacuer et d'oublier pendant un certain temps tout ce qui était dit."

Est-ce possible de préparer un choc dans de telles conditions? "Je l'ai préparé, oui c’est possible, a-t-il certifié. Nous l’avons préparé ensemble avec les joueurs. Tout le monde attendait ce grand rendez-vous et nous avons pu bien travailler. J’ai trouvé mes joueurs très studieux, concentrés, déterminés sur les séances d’entraînement que nous avons pu mettre en place tout au long de la semaine."

Il indique ne pas avoir échangé avec son groupe mais s’est dit assuré de leur investissement total. "Je n'ai pas parlé avec mes joueurs concernant le sujet, a-t-il déclaré. Par contre, ils m'ont renvoyé la meilleure des réponses avec l'investissement total sur les séances d'entraînement." Il a insisté sur la confiance de son groupe une dernière fois alors qu’il confiait n’avoir "évidemment pas" prévu de se retrouver dans un telle tempête extra-sportive. "La situation est ce qu'elle est, je dois y faire face. Le plus important est mon métier et ma relation avec les joueurs."