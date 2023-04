PSG: Lionel Messi égale un record détenu par Cristiano Ronaldo

Buteur face à Lens (3-1) ce samedi lors de la 31e journée de Ligue 1, Lionel Messi a inscrit son 15e but de la saison en championnat. L'Argentin en est à 495 réalisations dans les cinq grands championnats européens, soit autant que Cristiano Ronaldo.

À 35 ans, Lionel Messi n'est pas rassasié pour battre de nouveaux records. D'ailleurs, la Pulga n'est pas très loin d'en faire tomber un nouveau au détriment de Cristiano Ronaldo. Auteur du troisième but lors de la victoire du PSG face à Lens samedi (3-1), la Pulga a inscrit sa 15e réalisation de la saison en Ligue 1.

Depuis son arrivée en France l'an dernier, le champion du monde culmine à 21 unités en championnat. Ajoutez à cela les 474 buts marqués en Liga avec le Barça, et vous obtenez la bagatelle de 495 réalisations dans les cinq grands championnats européens, sur la base de l'indice UEFA. C'est autant qu'un certain Cristiano Ronaldo, rapporte Sport.

Un record battu dès la semaine prochaine ?

Au cours de son aventure dans le Vieux Continent, CR7 avait également trouvé le chemin des filets à 495 reprises en Premier League (103), en Liga (311) et Serie A (81). Désormais joueur d'Al Nassr en Arabie Saoudite, le Portugais ne peut plus prétendre à faire gonfler les statistiques. Au contraire de Lionel Messi, qui pourrait profiter du déplacement à Angers vendredi en ouverture de la 32e journée de Ligue 1 pour battre un nouveau record.

Après deux saisons en France, l'avenir de la Pulga à Paris est incertain, d'autant que les appels du pied se multiplient du côté de la Catalogne. Des supporters à Xavi, en passant par Robert Lewandowski, le Barça est prêt à accueillir à bras ouvert leur ancien numéro 10. "Messi a sa place au Barça et s'il revient, non seulement pour les fans, mais aussi pour les joueurs, ce sera quelque chose d'incroyable, confiait le Polonais la semaine dernière. Nous savons que sa place est ici, à Barcelone. Je ne sais pas ce qui va se passer, ce n'est pas à moi de le demander, mais j'espère que la saison prochaine nous pourrons jouer ensemble. Nous avons besoin de ce type de joueur, c'est certain."