PSG: Marquinhos en dit plus sur la gestion du cas Icardi

Le PSG affronte dimanche l'OM au Vélodrome en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Avant le Classique, Marquinhos est brièvement revenu sur les problèmes personnels de Mauro Icardi et comment il a essayé d'aider son coéquiper en tant que capitaine.

Une semaine après un premier message sibyllin de Wanda Icardi sur les réseaux sociaux et après plusieurs jours de flou, Mauro Icardi est apte à jouer ce dimanche contre l'OM lors du choc de la 11e journée de Ligue 1. Forfait en Ligue des champions contre Leipzig après ses ennuis personnels, l'attaquant argentin devrait bien être du voyage au Vélodrome pour le Classique. Interrogé au sujet de son partenaire, Marquinhos a essayé d'expliquer comment il avait pu l'aider en tant que capitaine du PSG.

"Moi, j’essaie de faire attention à ce qui se passe en dehors du foot, de l’entraînement, a estimé le défenseur brésilien dans un entretien accordé au journal Le Parisien. Quand tu es capitaine, tu dois ouvrir un peu plus ton horizon et être attentif à ceux qui se renferment, restent dans leur coin, vivent mal le fait de jouer moins… Même dans le staff, j’essaie de savoir comment vont les gens."

"Maintenir une atmosphère positive"

Perturbé par les rumeurs d'une séparation avec sa compagne et également agente, Mauro Icardi a été autorisé à régler ses affaires familiales avant de retrouver le groupe parisien. De retour à l'entraînement jeudi, jour où Marquinhos a pris la parole auprès du quotidien, Mauro Icardi s'est entraîné avec le reste de l'effectif à la dispostion de Mauricio Pochettino pour le duel contre la bande de Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi.

"Après le cas de Mauro est un peu particulier, ce n’est pas à moi de venir en parler. Nous, dans le vestiaire, on essaie de maintenir une atmosphère positive, a encore indiqué l'international brésilien. On regrette qu’il ne soit pas disponible et bien mentalement pour être avec nous sur le terrain. Il nous manque."

A l'image de Neymar, forfait contre Leipzig mais de retour à Marseille, Mauro Icardi se retrouvera au centre de l'attention au Vélodrome mais pour des raisons bien différentes de la star auriverde.

"Icardi est un joueur fort sur le plan mental. Il n'était pas avec nous face à Leipzig mais il était à l'entraînement ce samedi matin et il sera dans le groupe dimanche, a de son côté expliqué Mauricio Pochettino face à la presse. Du président au staff en passant par les joueurs, nous sommes tous là pour l'aider à tout moment. Il va bien, il s'est bien entraîné et il est à disposition du groupe", a affirmé l'entraîneur parisien.

Reste à savoir si son entraîneur envisage de l'aligner d'entrée ou si les disponiblités de Kylian Mbappé, Lionel Messi et même Angel Di Maria conduiront à le laisser sur le banc, histoire de digérer un peu plus les événements des derniers jours.