PSG: Kimpembe lance son association pour venir en aide aux enfants

Presnel Kimpembe, défenseur du PSG et de l’équipe de France, a lancé son association Strong3r pour venir en aide aux enfants. Il s’associe à Médecins sans frontières pour sa première action menée en faveur de la population d’Haïti.

Presnel Kimpembe s’investit en dehors des terrains. Le défenseur du PSG et de l’équipe de France lance son association Strong3r pour s’engager auprès des enfants. Avec un message reprenant l’une de ses expressions favorites: "donner de la force". "Sa mission sera d’inspirer, aider et donner de la force aux enfants qui en ont besoin", précise le communiqué.

Pour sa première action, l’association va collaborer avec Médecins sans Frontières pour venir en aide à la population en Haïti - dont est originaire la maman du Parisien – gravement touché par un séisme le 14 août dernier (2 200 morts, 12 000 blessés). "Fortement attaché à ses racines, Presnel a choisi de se joindre à MSF en soutenant ses projets en Haïti", indique le communiqué. Il lèvera donc des fonds par le biais d’une vente aux enchères organisée du 1er au 8 novembre sur le site de l’hôtel des ventes de Drouot.

39 lots dont un maillot dédicacé par les champions du monde 2018

Au total, 39 lots sont mis en vente et attendent le plus offrant. Ceux-ci ont été "généreusement offerts par des amis et des acteurs du monde du sport et des arts". Il y en a effet quelques belles pièces avec des maillots de prestigieux coéquipiers du PSG (Kylian Mbappé, Idrissa Gueye, Abdou Diallo, Marquinhos, Thilo Kehrer), ceux de ses anciens partenaires (Moussa Diaby, les gants de Mike Maignan, les chaussures de Kinglsey Coman, le maillot de l’Espagne de Pablo Sarabia), ou de prestigieux adversaires (Karim Benzema, Kevin De Bruyne).

Un maillot de l’équipe de France dédicacé par tous les champions du monde 2018 figure parmi les produits stars au milieu des tuniques des rugbymen Antoine Dupont et Charles Ollivon, des basketteurs Paul Lacombe et Axel Toupane, du handballeur Nadim Remili, du fleuret d’Enzo Lefort des JO de Tokyo, des gants des combattants de MMA Ciryl Gane et Alan Bautou, de ceux des boxeurs Estelle Mossely et Tony Yoka ou du kimono porté par Clarisse Agbégnénou lors de son titre olympique à Tokyo l’été dernier.