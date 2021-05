PSG: la reprise de l’entrainement aura lieu le 5 juillet

Malgré sa victoire à Brest, le PSG a achevé dimanche soir une saison décevante, sans titre de champion de France. Place maintenant aux vacances. La reprise de l’entrainement est prévue pour le 5 juillet. Et, compte tenu des différentes compétitions internationales, il n’y aura pas de tournée estivale.

Fin de saison au goût amer dimanche soir pour le PSG. Malgré leur victoire à Brest (2-0), les Parisiens avaient accusé trop de retard pour pouvoir rattrapé les Lillois, finalement sacrés champions de France. Si la semaine parisienne avait bien débuté grâce à un nouveau sacre en Coupe de France contre Monaco (2-0), elle ne s’est pas terminée aussi bien qu’ils l’espéraient. Il faut dire que, avec un point de retard au classement sur le LOSC, le PSG n’était pas dans une position favorable et n’avait plus son destin en main.

La saison parisienne s’est achevée en Bretagne par une victoire mais une désillusion, et les Parisiens sont désormais en vacances. Ou presque. La reprise officielle du club aura lieu le lundi 5 juillet. Et sans surprise, il n’y aura de tournée estivale.

Car même si le championnat est terminé, les joueurs sélectionnés seront sur le pont pour l’Euro (11 juin-11 juillet) et la Copa America (11 juin-10 juillet). Les internationaux vont malgré tout pouvoir profiter de deux jours de repos, lundi et mardi, avant de partir en sélection.

Les prochaines semaines animées par le feuilleton Mbappé

Si les joueurs du PSG seront éloignés du club pendant plus d’un mois, en coulisses, les prochaines semaines risquent d’être agitées, animées notamment par le feuilleton sur la prolongation – ou non, de Kylian Mbappé. "Ce que je veux, c'est gagner, sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, qu'il y a un projet solide autour de moi. C'est le plus important. Je mange football, je vis football. Le projet sportif est primordial. Une certitude de victoire? Il n'y a qu'une équipe qui gagne. On parle de la Ligue des champions? Il n'y a qu'une équipe qui gagne, cela ne veut pas dire que toutes les autres sont mauvaises. Je veux sentir qu'on part avec une équipe pour faire quelque chose", a-t-il déclaré dimanche soir sur Canal+, après avoir reçu son trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1.

"On discute avec le club, on va voir ce qu'il va se passer. J'ai toujours été heureux ici et j'ai passé, jusqu'à présent, quatre années exceptionnelles. On est très clairs avec le club, on va faire les choses dans l'ordre et comme il faut, dans un sens ou dans l'autre", a-t-il poursuivi. "Je dis toujours que Kylian est un joueur du PSG, qu'il va rester au PSG à 100%. S'il ne prolonge pas? Ne vous inquiétez pas, laissez-nous travailler. Il est parisien, il est français, il adore Paris, il n'y a pas de problème", a ensuite réagi Nasser Al-Khelaïfi.