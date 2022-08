PSG: le club dévoile les noms des cinq jeunes du nouveau "Groupe élite"

Souhait de Luis Campos en arrivant au PSG, la création d'un "Groupe élite" au sein de l'effectif parisien a été actée par le club ce mardi. Cinq "Titis" composent ce détachement de jeunes qui auront l’opportunité de s'entraîner une fois par semaine sous les yeux du staff technique de l'équipe une.

Dans les tuyaux depuis la nomination dans l’organigramme du Paris Saint-Germain de Luis Campos, qui souhaitait que les meilleurs jeunes du centre de formation du club aient l’occasion une fois par semaine de s’entraîner avec le staff de l’équipe première, le "Groupe élite" a officiellement été mis en place ce mardi - ou du moins en ligne sur le site du club.

Sur la page "Effectif" du site, les cinq éléments prometteurs choisis – on en attendait initialement sept ou huit – ont ainsi été nommés. Il s’agit du milieu Warren Zaïre-Emery (génération 2006, 16 ans), du gardien Lucas Lavallée (2003, 19 ans), du défenseur central El Chadaille Bitshiabu (2005, 17 ans), du milieu Ayman Kari (2004, 17 ans) et du milieu offensif Ismaël Gharbi (2004, 18 ans).

Pas de Michut dans ce groupe restreint

Zaïre-Emery était entré en jeu samedi à Clermont (victoire 0-5, 1re journée de Championnat), pour devenir à 16 ans, quatre mois et 29 jours, le plus jeune joueur de l’histoire du club à jouer en Ligue 1. Effaçant dans le même temps des tablettes un certain Bitshiabu, lui aussi présent dans ce gotha de pépites et qui s’entraînait déjà avec le groupe pro la saison dernière.

C’est le cas aussi de Gharbi, déjà 4 apparitions avec l’équipe une (2 en Coupe de France, 1 au Trophée des champions et 1 en Ligue 1). Lavallée s'était lui mis à fréquenter le groupe professionnel ces dernières semaines, ce qui n’est pas le cas de Kari, touché à une cheville depuis le début de l'été.

En revanche, aucune trace dans ce "Groupe élite" d’Edouard Michut ou de Djeidi Gassama, qui ont déjà eu l’occasion de se montrer en équipe une. Le premier cité paie peut-être son petit écart lors de l'intersaison, lui qui ne s'était pas présenté à un premier rendez-vous programmé avec Luis Campos concernant son avenir au club.