PSG-Montpellier: Dall’Oglio pointe les différences entre Galtier et Pochettino

L'entraîneur du MHSC Olivier Dall'Oglio explique dans la foulée de la défaite de son équipe contre le PSG (2-5) que l'équipe parisienne joue davantage collective avec l'arrivée de Christophe Galtier. Il salue également le talent de Neymar.

Après trois matchs officiels, la patte Galtier se fait déjà ressentir, selon Olivier Dall'Oglio. L'entraîneur montpelliérain évoque dans la foulée du lourd revers de son équipe au Parc des Princes (2-5) l'impact du nouvel entraîneur du PSG sur son équipe. La différence se verrait surtout dans le jeu collectif du champion de France.

"Je pense qu’ils font des efforts ensemble (...), c’est peut-être ce qu’il manquait sur les saisons d’auparavant"

"Ce que j’ai ressenti, c’est beaucoup de connexion, de liens entre eux, on le sent, témoigne Dall'Oglio après la rencontre. Il y a une véritable envie de jouer ensemble. Quand on a des joueurs de ce niveau-là qui ont envie de jouer ensemble, ça fait une sacrée armada. Je pense qu’ils font des efforts ensemble aussi, donc ça fait la différence. C’est peut-être ce qu’il manquait sur les saisons d’auparavant. Effectivement, même quand je voyais l’équipe en vidéo, j'ai senti qu’il y avait une réelle détermination de l’équipe du PSG à jouer ensemble".

Depuis la prise de poste de l'ancien coach niçois, Paris a remporté tous ses matchs, pour 14 buts inscrits et 2 encaissés, décrochant notamment le Trophée des champions. Un début de mandat idéal qui porte le sceau d'un joueur en particulier: Neymar, encore flamboyant ce samedi et auteur d'un doublé.

"Neymar? C'est son talent qui fait la différence"

"C’est un garçon qui aime toucher le ballon, qui le caresse, et qui après déclenche quelque chose, explique le coach du MHSC, très fair-play. C’est difficile pour les joueurs qui sont en face. Tactiquement, il me n’a rien détruit, c’est l’individu, c’est son talent qui fait la différence. Quand il est connecté comme ça, c’est sûr que c’est un joueur de très haut niveau entouré d’autres joueurs de très haut niveau. Automatiquement, ça paye. Ce que je lui souhaite, c’est de garder une certaine continuité".