Italie: Mino Raiola "dégouté" par les sifflets de San Siro contre Donnarumma

Formé à l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma a quitté le club l’été dernier gratuitement, pour aller au PSG. Un départ que les supporters milanais n’ont pas digéré, comme l’ont montré les sifflets de San Siro à l'encontre du gardien de 22 ans lors de la demi-finale de Ligue des nations perdue par l’Italie face à l’Espagne (1-2). Des évènements "honteux" pour son agent Mino Raiola.

Le match de Gianluigi Donnarumma face à l’Espagne n’aura rien eu de facile. En plus de la défaite face à l'Espagne en demi-finales de la Ligue des nations ce mercredi (1-2), le portier italien a vu son ancien public le conspuer à chaque prise de balle. Vexés par son refus de prolonger avec l’AC Milan, les supporters milanais ont mené la vie dure au nouveau joueur du PSG, alors que ce dernier faisait son retour à San Siro et qu'une banderole insultante avait été déployée dès le début de la semaine. Des évènements qui n’ont pas plu à son agent Mino Raiola. "Ce qui est arrivé au stade est très triste, étrange et honteux. C’est une honte qu’une partie des supporters ait pris à partie un garçon qui n’a rien fait de mal, dont la faute est simplement d’avoir exercé son choix de choisir librement", a-t-il déclaré au Corriere dello Sport.

L’agent néerlandais a également envoyé une pique à l’égard de l’AC Milan, à suite de la réaction passive du club italien: "Je suis dégoûté par les sifflets subis par Gigio et je me demande pourquoi l’AC Milan n’est pas intervenu officiellement pour le défendre d’une manière ou d’une autre, après que cette ignoble banderole soit apparue sur un pont de Milan".

"Gigio est un gars qui a toujours tout donné"

Pour défendre son poulain, Mino Raiola a aussi tenu à montrer la fidélité de Gianluigi Donnarumma envers l’AC Milan lorsque le club était dans une situation compliquée: "Gigio est un gars qui a toujours tout donné, à la fois avec l’équipe nationale, contribuant à la victoire de l’Euro, où il été élu meilleur joueur du tournoi, et à Milan où il est resté fidèle dans les moments les plus sombres et difficiles du club. Mettant son cœur, son engagement et son professionnalisme jusqu’au dernier jour, et aidant à ramener l’équipe en Ligue des champions."

Mino Raiola n’est pas le seul à avoir pris la défense de l’Italien, puisque son sélectionneur Roberto Mancini a déclaré à la fin de la rencontre "ne pas avoir aimé les sifflets à l’encontre de Donnarumma", tout en regrettant cette situation: "Je crois qu’une telle situation aurait pu être évitée".