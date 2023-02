PSG: Neymar a reçu un nouveau ballon doré

Neymar a reçu le prix Samba d'or 2022 récompensant le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe. L'attaquant du PSG a remporté le trophée à six reprises dont trois d'affilée depuis 2020, et a visiblement fait fuiter lui-même le résultat.

En signant au PSG, Neymar rêvait d'y remporter le Ballon d'or. Ce lundi, la star de 31 ans a reçu un ballon doré chez lui en région parisienne. A défaut du prestigieux trophée, le joueur du Paris Saint-Germain a une nouvelle fois remporté le Samba d'or en 2022.

Déjà vainqueur en 2020 et 2021, Neymar a donc été élu pour la troisième année consécutive comme le meilleur joueur brésilien en Europe. Depuis la création du trophée en 2008, le co-meilleur buteur de la Seleçao (77 buts) a gagné à six reprises le Samba d'or et devance Thiago Silva (3 sacres) au palmarès de ce prix remis à l'issu d'un vote des fans, d'un panel de légendes auriverde et de journalistes spécialisés dans le football européen.

Neymar fait fuiter sa victoire...

Mais voilà, si Neymar a déjà pris la pose avec son trophée, il a grillé tout le monde. Et pour cause, si les votes sont clos depuis le 1er février, les résultats du Samba d'or ne devaient être révélés que le 15 février prochain.

En s'affichant tout sourire avec le trophée reçu ce lundi, Neymar a donc fait fuiter les résultats avant même l'annonce des organisateurs.

Absent lors des deux derniers matchs du PSG en Ligue 1, Neymar devrait rapidement retrouver les terrains. Ce lundi, celui qui vient de célébrer ses 31 ans a repris l'entraînement avec le reste du groupe de Christophe Galtier.

Sauf mauvaise surprise, le Brésilien devrait être apte pour participer au déplacement du club francilien à Marseille, mercredi lors des huitièmes de finale de Coupe de France.

Après le duel contre le rival, le PSG et Neymar affronteront Monaco en championnat et le Bayern Munich en Ligue des champions. Le match aller des huitièmes contre les Bavarois est prévu pour le 14 février... à la veille de l'annonce officielle des résultats du Samba d'or. Un trophée, donc, que Neymar a donc déjà gagné.