PSG: Neymar disponible face à Lyon? Le suspense demeure

Indisponible contre Lille en Coupe de France, mercredi, Neymar, qui se remet tout doucement d’une blessure à un adducteur, n’est pas certain de jouer contre Lyon dimanche (21h) en Ligue 1, selon son entraîneur, Mauricio Pochettino.

La superstar auriverde du PSG Neymar, qui se remet encore d'une blessure à un adducteur, ne pourra pas aider son club à relever la tête contre Lille en Coupe de France, mercredi (17h45). Et à ce jour, il n’y a aucune garantie qu’il soit disponible à Lyon, dimanche (21h), à l’occasion d’un choc qui aura toute son importance dans la course au titre, en Ligue 1. Mauricio Pochettino espère évidemment que ce sera le cas, mais il n’en est pas certain.

Pochettino: "Ce serait génial pour l'équipe"

"L'objectif est qu'il soit de retour dans l'équipe dès que possible, a déclaré le technicien argentin du Paris Saint-Germain, en conférence de presse. Comme je l'ai dit, le but est de le faire progresser chaque jour, et de voir quand il sera disponible. Il était évident que l'objectif de Neymar était d'affronter Barcelone parce qu'il était très excité par ce match, mais cela n'a pas fonctionné. Nous verrons s'il est disponible pour Lyon. Ce serait génial pour l'équipe."

L'attaquant international brésilien "a repris avec le groupe et continue son travail individuel", précise le PSG. Touché le 10 février à Caen (1-0) en Coupe de France, "Ney" était attendu en compétition début mars, selon un premier diagnostic qui prévoyait environ quatre semaines d'absence pour lui. Son absence pourrait finalement s’étirer encore dans le temps.