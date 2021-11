PSG: Messi pourrait présenter son Ballon d’or dès mercredi face à Nice

Selon les informations de RMC Sport, le PSG envisage de présenter le Ballon d’or de Lionel Messi au Parc des Princes, dès mercredi lors de la réception de Nice (21h, 16e journée de Ligue 1), tout en réfléchissant à un évènement plus important le 12 décembre.

Le Parc des Princes pourrait découvrir très vite le septième Ballon d’or décroché par Lionel Messi, lundi au Théâtre du Châtelet. Selon les informations de RMC Sport, le PSG envisage en effet une présentation dès mercredi avant la rencontre face à Nice (21h, 16e journée de Ligue 1). Rien n’est encore acté d'autant que Messi est incertain (symptomes de gastro-entérite) pour la rencontre. Le club réfléchit aussi à faire un événement plus important le 12 décembre prochain avant d'affronter à Monaco (20h45, 18e journée de Ligue 1) dans son stade.

Premier joueur du PSG à décrocher le Ballon d'or

Ce sera aussi l’occasion pour Gianluigi Donnarumma de présenter son trophée Yachine du meilleur gardien de l’année. Lionel Messi est devenu le premier joueur à soulever le Ballon d’or sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Et le PSG est seulement le deuxième club français à décrocher un Ballon d’or avec l’un de ses joueurs, après l’OM et Jean-Pierre Papin en 1991. En 1995, George Weah avait quitté Paris pour le Bayern avant de recevoir le Ballon d’or. Messi a d’ailleurs affiché sa fierté de cette grande première, à l’issue de la cérémonie.

"Je pense que j’ai eu une bonne année avec le Barça, même si on n’a pas pu gagner la Ligue des champions et la Liga, a expliqué Lionel Messi en conférence de presse. On a lutté jusqu’à la fin pour la Liga, on a gagné la Coupe du Roi. Je crois que la victoire en Copa America a été très importante pour que je puisse avoir ce nouveau trophée. C’est une fierté pour moi d’être le premier joueur à le gagner avec le maillot du PSG. C’est très spécial, c’est un honneur pour moi d’être le premier pour le club."

L’Argentin, vainqueur de la Copa America avec l’Argentine et de la Coupe du Roi avec le Barça, a récolté 613 points, soit 33 de plus que Robert Lewandowski, deuxième. Il conforte son statut de recordman du nombre de Ballons d’or récoltés (7, contre 5 pour Cristiano Ronaldo).