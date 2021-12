PSG-Nice: les compos avec Messi et le jeune Dina Ebimbe

Privé de Neymar mais avec Lionel Messi titulaire, le PSG défie ce mercredi l'OGC Nice (21h), au Parc des Princes, à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1. Les compositions sont tombées.

Paris veut enchaîner. Sur une série de quatre victoires en championnat, le club de la capitale accueille ce mercredi l’OGC Nice (21h), au Parc des Princes, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Sans Neymar, victime d'une entorse de la cheville gauche et absent des terrains jusqu'à la mi-janvier, mais avec Lionel Messi, un temps incertain après avoir présenté des symptômes de gastro-entérite. Le maître à jouer argentin, qui présentera avant le match son septième Ballon d’or au public parisien, débutera en pointe aux côtés de Kylian Mbappé et Angel Di Maria en pointe.

Verratti remplaçant

Le milieu sera composé d’Idrissa Gueye, Danilo Pereira et du jeune Eric Junior Dina Ebimbe (21 ans), alors que Marco Verratti, de retour de blessure, prendra place sur le banc dans un premier temps. En l’absence de Sergio Ramos, préservé après avoir fait ses grands débuts en Ligue 1 dimanche à Saint-Etienne (3-1), Presnel Kimpembe retrouve une place de titulaire. Mauricio Pochettino est par ailleurs privé d’Ander Herrera, Julian Draxler et Georginio Wijnaldum, tous à l’infirmerie. Côté niçois, le milieu de terrain néerlandais Pablo Rosario manque à l’appel pour cause de suspension.

Christophe Galtier, qui attend une réaction de ses joueurs après la défaite subie contre Metz à domicile (1-0), continue de faire confiance à son schéma en 4-4-2. Avec un duo composé devant de Kasper Dolberg et Andy Delort pour ce choc entre le leader du championnat et le troisième au classement. Amine Gouiri est remplaçant.

La composition du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Gueye, Danilo, Dina-Ebimbe – Messi, Mbappé, Di Maria

Les remplaçants parisiens : Navas, Dagba, Diallo, Kehrer, Verratti, Paredes, Rafinha, Michut, Icardi

La composition de Nice : Benitez – Lotomba, Todibo, Dante, Bard – Kluivert, Schneiderlin, Lemina, Boudaoui – Delort, Dolberg

Les remplaçants niçois : Bulka, Atal, Daniliuc, Kamara, Thuram, Claude-Maurice, Da Cunha, Stengs, Gouiri