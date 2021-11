PSG: pas de concurrence directe entre Ramos et Kimpembe, selon Pochettino

Mauricio Pochettino s'est prononcé mardi sur ses intentions concernant la charnière centrale au PSG avec le retour bienvenu de Sergio Ramos, qui change forcément la donne.

Le retour à la compétition de Sergio Ramos, l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur défenseur central de la dernière décennie, pourrait pousser Presnel Kimpembe sur le banc. Et l’association de l’ex-madrilène avec le capitaine Marquinhos de devenir la charnière référence du Paris Saint-Germain pour le restant de la saison, à moins d’un changement tactique et d’un passage à trois défenseurs centraux.

La question se pose d’autant plus que même en étant loin de son meilleur niveau, Sergio Ramos a montré l’étendue de ce qu’il pouvait déjà apporter au PSG, lors de la victoire à Saint-Etienne (3-1). Mais Le coach Mauricio Pochettino, ne voit pas forcément les choses de cette façon, avant la réception de l’OGC Nice mercredi (21h).

Aucun risque ne sera pris avec Sergio Ramos

"La concurrence au sein de la ligne défensive est très forte: Marquinhos, Presko, Thilo Kehrer, Sergio Ramos, Abdou Diallo, des joueurs plus jeunes. La concurrence existe, a reconnu le technicien argentin en conférence de presse. Nous avons beaucoup de qualités. Nous procédons à des choix spécifiques à chaque match. Il n’y a pas de concurrence directe entre des joueurs en particulier. Nous avons des choix à faire, et énormément de matchs à disputer. Nous devons également surveiller le temps de jeu de Sergio Ramos, qui n'avait plus joué un match complet depuis longtemps, donc nous garderons un œil sur lui. Nous sommes ravis d’avoir autant de joueurs de ce niveau à ce poste."

Sergio Ramos a disputé l’intégralité des 90 minutes de jeu face aux Verts, ce qui n’était pas forcément prévu par son entraîneur, répondant avec maîtrise au défi qui lui était proposé, alors qu’il n’avait plus disputé un match officiel depuis le mois de mai. Reste à voir dans quel état il a terminé ce match. "Nous communiquons avec tous les joueurs, et cela vaut aussi pour Sergio Ramos. Il était très heureux d’en venir à bout (de cette longue période d’absence), mais les 10-15 dernières minutes étaient difficiles pour lui. Il est normal qu’il soit fatigué après autant de temps sans jouer. Nous verrons demain s’il peut jouer le match."