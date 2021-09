PSG-OL: la danse de Paqueta au Parc des Princes, après son but

Lucas Paqueta (24 ans) a confirmé sa très bonne forme du moment en marquant sur le terrain du PSG, dimanche en clôture de la 6e journée de L1. Une réalisation fêtée par quelques pas de danse.

Les numéros 10 brésiliens ont brillé lors de PSG-OL (2-1), dimanche soir au Parc des Princes. Celui de Lyon d'abord puisque Lucas Paqueta a ouvert le score pour les Rhodaniens en coupant parfaitement du gauche un centre de Karl Toko-Ekambi (54e). Après avoir jeté un bref coup d’œil vers l’arbitre-assistant pour vérifier qu’il n’avait pas signalé une potentielle position de hors-jeu, l’ancien joueur de l’AC Milan a célébré sa réalisation par quelques pas de danse.

Il a repris quelques pas avec son compatriote Bruno Guiamares au milieu de leurs coéquipiers, hilares. La joie lyonnaise a été douchée quelques minutes plus tard par le but d’un autre numéro 10 brésilien. Neymar a égalisé sur penalty après une faute très litigieuse du jeune défenseur Malo Gusto. Lyon s’est finalement incliné à la dernière seconde sur un but de Mauro Icardi dans le temps additionnel.

Lucas Paqueta confirme, lui, sa très bonne forme du moment. Le Brésilien a marqué trois buts en six matchs de Ligue 1 cette saison. Peter Bosz, entraîneur lyonnais, l'utilise à plusieurs postes dans son milieu de terrain mais l’ancien Milanais, aligné en soutien d’Islam Slimani dimanche, s’y adapte avec brio.

L’international brésilien (23 sélections, 5 buts) a rejoint Lyon à l’été 2020 en provenance de l’AC Milan contre 20 millions d’euros. Lors de sa première saison, il avait inscrit 10 buts en 34 matchs toutes compétitions confondues. A l’issue de la rencontre, il a affiché sa fierté "d’être lyonnais" sur les réseaux sociaux. Lyon a rendez-vous mercredi face à Troyes (21h, 7e journée) pour confirmer les belles dispositions aperçues au Parc des Princes.