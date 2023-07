PSG: pas encore officiellement parisien, Lucas Hernandez s'affiche déjà en soirée avec Marco Verratti

A quelques jours de la reprise de l'entraînement du PSG, Lucas Hernandez s'est affiché mercredi soir en compagnie de Marco Verratti en soirée. Le club parisien n'a par ailleurs pas encore officialisé la venue du défenseur.

Officiellement, Lucas Hernandez n'est pas encore un joueur du PSG. Mais comme indiqué ces derniers jours par RMC Sport, le champion du monde 2018 s'est engagé avec le club parisien, pour un transfert estimé à 47 millions d'euros. Mercredi soir, le défenseur français s'est déjà affiché en soirée en compagnie de Marco Verratti, son futur coéquipier.

Hernandez n'a plus joué depuis novembre 2022

Arrivé au PSG à l'été 2012, le milieu italien est un adepte des nuits parisiennes. Marco Verratti a partagé sur son compte Instagram quelques coulisses de sa soirée, où il a pris en vidéo Lucas Hernandez, aperçu en train de chanter. Pour rappel, la reprise de l'entraînement, sous les ordres de Luis Enrique, aura lieu le 10 juillet au sein des nouvelles installations à Poissy.

Lucas Hernandez © Capture Instagram

Blessé lors de la Coupe du monde du Qatar en novembre, Lucas Hernandez n'a plus rejoué. Plus de six mois après sa rupture du ligament croisé du genou droit, il avait repris l'entraînement collectif fin mai. Arrivé en Bavière à l'été 2019, Hernandez aura disputé 107 matchs en quatre saisons à Munich.

Né à Marseille, Lucas Hernandez n'a que très peu vécu en France. Après avoir grandi en Espagne, il a débuté sa carrière à l'Atlético de Madrid, en 2014, où il est resté jusqu'en 2019. Pour lui, c'est donc un nouveau défi qui se présente à lui au PSG, où Sergio Ramos a quitté le club cet été dans le secteur défensif.