PSG : "Qu'il reste à sa place"... Mbappé agace les supporters parisiens

La popularité de Kylian Mbappé est en baisse en France, selon un sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax. Cela se vérifie à Paris, où son bras de fer avec les dirigeants du PSG agace les supporters.

Kylian Mbappé est en train de perdre du crédit. En plein conflit avec sa direction à propos de son avenir au PSG et auteur de sorties remarquées comme lors du décès du jeune Nahel lors des violences urbaines qui ont frappé la France récemment, l'attaquant français voit sa cote de popularité chuter, comme l'indique un sondage Odoxa réalisé par RTL et Winamax. Si une très grande majorité de Français le trouve toujours sympathique (70%), le Parisien a perdu dix points par rapport à 2019.

Et même du côté des fans du club de la capitale, la corde commence à se tendre. "Je le trouve agaçant. Depuis quelques années, cette question de transfert au Real Madrid tourne en rond, avoue Marouane. Je l'aimais bien jusque-là, mais en ce moment, il y a un petit ras-le-bol, notamment dans sa manière de communiquer. Ça s'accumule depuis quelques années et on en a un peu marre."

"Il n'est pas au-dessus du club"

S'il reste un joueur aimé de la part des supporters, le champion du monde 2018 "doit savoir rester à sa place" pour Tiécoro. "Ça reste un joueur comme tous les autres, il n'est pas au-dessus du club. Si Kylian ne se sent plus au PSG, qu'il parte. Personne ne va le retenir. Il parle beaucoup alors qu'il est en vacances. Il dit des choses un peu déplacés."

De son côté, Philippe respecte le Parisien en tant que personne, qui "fait beaucoup pour la ville de Bondy" et qui "donne beaucoup d'argent pour les associations". Mais ses dernières sorties ne sont pas réellement appréciées. "C'est un bon gars mais dès fois, il rentre dans les polémiques où il ne devrait pas rentrer. Il devrait rester à sa place, au football. C'est là où il est le meilleur."

Critiqué par une frange des supporters, Kylian Mbappé va-t-il aller au bout de son idée, à savoir quitter Paris à la fin de son contrat, en juin 2024 ? "Il peut partir du PSG tout en laissant une bonne image, rappelle Amélie. Il n'est pas obligé de se mettre à dos tout son staff. Je ne comprends pas qu'il ne puisse pas se mettre d'accord avec eux pour partir en laissant un bon souvenir au PSG."

Lors de la présentation de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi avait lancé un ultimatum à son joueur, lui indiquant qu'il ne pouvait pas "partir gratuitement." "Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois: si Kylian veut rester, on veut qu'il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde", prévenait le président parisien.