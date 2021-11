PSG: Pochettino défend le 7e sacre de Messi au Ballon d'or

S'il comprend les mécontentements, nombreux, exprimés après la remise du trophée à Lionel Messi, Mauricio Pochettino a estimé ce mardi que son compatriote méritait largement son 7e Ballon d'or individuel en carrière.

Mauricio Pochettino n’a pas hésité bien longtemps, puisque selon lui, la question ne se pose même pas. Oui, Lionel Messi est un beau vainqueur du Ballon d’or cette année. Et tant pis pour la presse allemande, qui ne comprenait pas ce choix ce mardi matin, au lendemain de la cérémonie, et militait pour Robert Lewandowski. Forcément, la déception est immense. "Messi a pleinement mérité de gagner le Ballon d'or et il n'y a pas de débat là-dessus, a estimé Mauricio Pochettino. D’autres joueurs. Bien sûr, d'autres joueurs dans d'autres pays peuvent ne pas être d'accord. Mais ce qui est sûr, c’est que Leo Messi mérite le Ballon d’or."

La victoire de Messi fait grincer des dents

Dans la soirée de lundi, d'anciennes ou d'actuelles gloires du football ont réagi à chaud, sur les réseaux sociaux ou les plateaux de télévision: "Honnêtement, je n'y comprends plus rien", a lâché Lothar Matthäus, Ballon d'Or 1990: "Avec tout le respect que je dois à Messi et aux autres grands joueurs nommés, aucun ne l'avait autant mérité que Lewandowski. Certes, Messi a gagné la Copa America avec l'Argentine, mais à Paris il est transparent". Même sans soutenir Lewandowski, d'autres ont tiqué devant leur télévision: "Il m'est à chaque fois plus difficile de croire en ces récompenses dans le football", dit ainsi Iker Casillas.

Désigné meilleur joueur Fifa en 2020, après avoir été meilleur buteur de la Ligue des champions, Robert Lewandowski a inscrit 41 buts en Bundesliga la saison dernière, battant le mythique record de Gerd Müller. Il n'avait pas gagné le Ballon d'or en 2020, le concours ayant été annulé pour cause de pandémie. Mais le Polonais a démarré cette saison sur les mêmes bases, et pouvait sérieusement prétendre soulever la récompense individuelle suprème si convoitée. Las, le verdict lui a laissé un goût amer.