PSG-Nice: Messi incertain pour des symptômes de gastro-entérite

Lionel Messi n'a pas participé à l'entraînement collectif du Paris Saint-Germain ce mardi, à la veille du match face à l'OGC Nice, au Parc des Princes (mercredi à 21h). L'Argentin, qui a soulevé son 7e Ballon d'or lundi soir, est souffrant.

Les mauvaises langues diront que cela n’arrive pas par hasard, et qu’au lendemain d’une cérémonie du Ballon d’or qui l’a vu soulever un 7e trophée individuel dans sa carrière, la priorité de Lionel Messi n’allait pas à la réception de l’OGC Nice, mercredi (21h). Souriant et détendu lundi soir, Lionel Messi n’a pas participé à la séance d’entraînement ce mardi en raison de symptômes de gastro-entérite, renseigne le communiqué du Paris Saint-Germain.

Entre deux et trois semaines pour Draxler

Leandro Paredes est lui aussi concerné. Un point sera fait demain matin concernant ces deux joueurs, qui sont donc incertains pour l’accueil des Aiglons au Parc des Princes. Un coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui a déjà perdu Neymar le week-end dernier. Le Brésilien souffre d’une entorse de la cheville gauche avec des lésions ligamentaires et sera absent plusieurs semaines, entre 6 et 8, selon le PSG. On ne le reverra donc plus en 2021.

L’évolution des blessures d’autres joueurs passés par l’infirmerie sont en revanche plus rassurantes, et incitent à l’optimisme. Ainsi, l’Argentin Mauro Icardi a repris l’entraînement collectif ce mardi, précédant Georginio Wijnaldum, dont le retour est prévu jeudi. Ander Herrera pourrait lui aussi reprendre en fin de semaine "selon l’évolution". Pour Julian Draxler, il faudra en revanche patienter entre deux et trois semaines pour assister à son retour.