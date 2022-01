PSG: qui est Bruna Biancardi, l’influenceuse qui ne quitte plus Neymar?

Neymar s’affiche depuis plusieurs mois en compagnie de Bruna Biancardi, une influenceuse brésilienne, dont il semble très proche. Le modèle de 27 ans était au Parc des Princes le week-end dernier pour assister à PSG-Brest aux côtés du n°10, actuellement blessé à la cheville.

Le cliché en noir et blanc, légèrement flou, ressemble à une photo de couple. Il a en tout cas beaucoup fait parler le week-end dernier. Certains l’ont d’ailleurs pris pour une officialisation. S’il n’a pas vraiment confirmé l’information, Neymar semble plus proche que jamais de Bruna Biancardi, avec qui il s’est affiché joue contre joue dans les travées du Parc des Princes. La jeune femme est venue assister à PSG-Brest, samedi en Ligue 1 (2-0). Assise à côté du n°10, elle n’est pas passée inaperçue en tribune.

Âgée de 27 ans, l’influenceuse brésilienne fait partie du cercle intime de Neymar depuis plusieurs mois. Le n°10 l’aurait rencontrée l’été dernier, lors de ses vacances. Des paparazzi les ont shootés sur un yacht au large d’Ibiza. Bruna Biancardi a été vue quelques mois plus tard, lors d’un dîner privé avec Neymar et le couple Messi. Plus récemment, elle a passé les fêtes de fin d’année dans l’immense manoir du dribbleur de 29 ans, près de Sao Paulo.

Les fans traquent le couple sur les réseaux

L’influenceuse mode et beauté, qui compte plus de 600.000 abonnés sur Instagram, a affirmé être célibataire lors d’une session de questions-réponses en novembre. Mais son rapprochement avec le Ney n’a échappé à personne. Des comptes de fans se sont créés sur les réseaux pour traquer les moindres indices autour du couple. Le surnom "Bruney" (contraction de Bruna et Neymar) a même été lancé.

Une agitation qui semble amuser Neymar, actuellement blessé à la cheville gauche. Sans jamais confirmer les rumeurs, la star de la Seleçao (116 sélections, 70 buts) prend un malin plaisir à les entretenir à travers ses publications, où Bruna apparaît régulièrement. Avant le match de Brest, la jeune femme, qui collabore avec des marques de vêtements et de lingerie, s’était déjà rendue plusieurs fois au Parc. Elle avait été notamment aperçue contre Nantes, fin novembre (2-1).

Neymar ne cache pas son désir de paternité

Toujours présente à Paris en ce début de semaine, la Brésilienne aurait sympathisé avec les épouses de Lionel Messi, Angel Di Maria, Marco Verratti et Leandro Paredes. Certains ont noté sa ressemblance physique avec l’actrice Bruna Marquezine (qui porte le même prénom), avec qui Neymar est resté en couple durant près de six ans, avant leur séparation en 2018.

L’ancien crack du Barça, qui a un fils de 10 ans prénommé Davi (né d’une ancienne relation), ne cache pas son désir d’être à nouveau père alors qu’il s’apprête à devenir trentenaire (il fêtera son anniversaire le 5 février).

"J'ai une belle carrière, mais sur le plan personnel, je veux avoir deux enfants de plus, pour donner des frères à mon fils", a-t-il confié l’été dernier à la version britannique du magazine GQ. En attendant, le joueur du PSG sera dès mardi prochain à l’affiche d’un documentaire que Netflix lui a consacré ("Neymar, le chaos parfait"). La série promet une plongée intimiste dans l’univers du natif de Mogi Da Cruzes. Reste à savoir si Bruna Biancardi sera aussi à l’écran.