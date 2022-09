PSG: Ramos et Kimpembe déçus par leur note dans FIFA 23, Mbappé taquin

Après la révélation des notes des joueurs du PSG dans le jeu vidéo FIFA 23, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos ont fait part de leur étonnement, tandis que Kylian Mbappé espérait une meilleure note en défense.

À quelques jours de la sortie officielle du dernier volet de FIFA 23 (30 septembre), les joueurs du PSG ont réagi à leur note Ultimate Team dans le jeu sur la chaîne du club.

Crédité d'une note globale de 84, Sergio Ramos n'a pas caché sa déception. "Je pense être un peu plus haut. J'ai besoin de m'entraîner plus. Je veux que ma note soit plus élevée", a-t-il admis. Même son de cloche pour son compère en défense, Presnel Kimpembe, qui obtient la même note que l'an dernier (83). "Elle devrait être plus élevée", souffle l'international français en découvrant sa carte.

Mbappé plaisante sur son rendement défensif

Lorsqu'il a découvert sa note générale (91), Kylian Mbappé a esquissé un petit sourire. S'il se dit satisfait dans l'ensemble, le champion du monde regrette le 36 attribué en défense. "Je sais que je ne suis pas le meilleur défenseur. Mais 36... C'est comme si je n'étais pas là quand on défend. Je vais prendre un café. Je presse un peu non ?"

Le Français détient la meilleure note du jeu à égalité avec Karim Benzema, Robert Lewandowski, Lionel Messi et Kévin De Bruyne. Mbappé conserve la même note que sur FIFA 22. Là où Benzema voit logiquement sa note upgradée de +2 par la franchise (89 l’année dernière). Parmi les 23 joueurs les plus haut notés dévoilés sur les réseaux sociaux d’EA Sports figure un autre Français : N’Golo Kanté (89), qui n’a perdu qu’une unité malgré une dernière saison en dents de scie.

Le Paris Saint-Germain est l’équipe la plus représentée dans ce classement vidéoludique: Neymar (89) - qui descend pour la première fois depuis FIFA 16 sous la barre des 90 - et Marquinhos (88) accompagnent Mbappé et Messi. Devant la "Pulga" lors de la dernière édition, Cristiano Ronaldo est devancé par son rival cette année, noté à 90.