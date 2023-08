PSG: retour à l’entraînement, chambrage, échanges avec Dembélé… récit de la journée très spéciale de Mbappé

Après des semaines de mise à l’écart, Kylian Mbappé a repris l’entraînement avec le PSG ce dimanche à Poissy. L’attaquant de 24 ans a été réintégré au groupe de Luis Enrique après un rapprochement avec sa direction. Et il est apparu très détendu dans les Yvelines, en compagnie de son pote Ousmane Dembélé.

Il s’était déjà affiché avec un large sourire la veille, dans la tribune présidentielle du Parc des Princes. Installé aux côtés d’Ousmane Dembélé, fraîchement recruté au Barça (50 millions d’euros), Kylian Mbappé a suivi le match nul du PSG face à Lorient lors de la première journée de Ligue 1 (0-0). Au lendemain de cette entame stérile mais prometteuse, le club de la capitale a décidé de réintégrer le capitaine de l’équipe de France au groupe principal de Luis Enrique, comme annoncé par RMC Sport. Après plusieurs semaines de mise à l’écart en raison de sa situation contractuelle, l’attaquant de 24 ans, qui a manqué la tournée en Asie et qui s’entraînait jusqu'à présent avec les "lofteurs", a retrouvé ses partenaires au centre de Poissy.

Et il a eu droit à un accueil plutôt chambreur. Comme pour Dembélé, la nouvelle recrue, les joueurs et le staff du PSG ont improvisé une sorte de haie d’honneur dans laquelle Mbappé est passé en courant, en se prenant des petites tapes sur la tête. Un "bizutage" auquel s’est prêté le champion du monde 2018 dans la bonne humeur. Le club de la capitale a relayé les images de la séquence sur les réseaux.

Des échanges complices avec Dembélé

Le crack de Bondy a ensuite pris part à la séance du jour, sous les ordres d’un Luis Enrique ravi de pouvoir compter sur lui. Sous le ciel nuageux des Yvelines, Kylian Mbappé a pu travailler aux côtés de son petit frère Ethan (16 ans) et de son pote Ousmane Dembélé, dont il est proche hors des terrains. Les deux internationaux français ont pu échanger leurs premières passes en tant que coéquipiers de club. Ils se sont retrouvés face-à-face lors des matchs d’opposition et c’est la team Mbappé qui est sortie vainqueur, avec Arnau Tenas, Marquinhos, Juan Bernat, Cher Ndour, Fabian Ruiz et Hugo Ekitiké.

En marge de ce retour à l’entraînement, Kylian Mbappé s’est entretenu avec Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Les discussions entre les deux hommes, sans intermédiaire, ont été positives. Le fait que "Kyky" soit finalement ouvert à l’idée de signer une prolongation a été l’élément déterminant dans sa réintégration. Aujourd’hui, il ne compterait pas quitter le club gratuitement, même s’il n’y a pas (encore?) d’accord entre les deux parties au sujet d’une extension. Toutes les options restent ouvertes, mais il est acquis que le n°7 ne partira pas cet été.

Al-Khelaïfi a annoncé son retour aux joueurs

Avant l’entraînement, Al-Khelaïfi a annoncé personnellement aux joueurs le come-back du meilleur buteur de l’histoire du PSG. "Kylian est investi au club et fait son retour dans le groupe", a lancé le dirigeant qatari, avant de souhaiter un joyeux anniversaire à Presnel Kimpembe (28 ans). A l’heure où Neymar se dirige vers l’Arabie saoudite, Kylian Mbappé devrait être dans le groupe parisien pour le déplacement à Toulouse, samedi, lors de la deuxième journée de L1 (21h).