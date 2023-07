PSG: une bonne nouvelle pour Neymar, qui va reprendre les entraînements collectifs

Le PSG a indiqué ce mardi que Neymar allait pouvoir reprendre les entraînements collectifs "cette semaine". L’attaquant brésilien, blessé à la cheville, n’a plus joué depuis le 19 février dernier.

Neymar voit le bout du tunnel. Dans un point médical publié ce mardi, le PSG a donné des nouvelles de l'attaquant brésilien. Blessé à la cheville droite depuis le 19 février dernier et un match contre Lille au Parc des Princes (4-3, 24e journée de Ligue 1), soit cinq mois, il va pouvoir "participer partiellement aux entraînements collectifs cette semaine".

Après sa blessure face au LOSC, Neymar s’était fait opérer en mars au Qatar. La semaine dernière, il avait découvert, comme une partie de l’effectif parisien, le nouveau centre de Poissy. Mais il avait dû se contenter de séances individuelles.

Début de saison compromis pour Nuno Mendes

Les nouvelles sont en revanche beaucoup moins bonnes pour Nuno Mendes, dont le début de saison est compromis. Victime d’une rupture du tendon conjoint de l’ischio-jambier droit, le Portugais va devoir rester à l’infirmerie "ces prochaines semaines", indique le PSG dans son point médical. Le club de la capitale précise seulement que le latéral s’est blessé "cet été", sans donner plus de détails. Le joueur de 21 ans avait déjà dû déclarer forfait pour la fin de la saison 2022-2023 pour une lésion de l’ischio-jambier droit.

Presnel Kimpembe poursuit de son côté son protocole de reprise et reprendra la course début août. Le défenseur français avait mis un terme à sa saison le 26 février dernier à cause d’une rupture du tendon d’Achille.

Après un premier match de préparation contre l'équipe du Havre, le 21 juillet, le PSG se rendra au Japon pour sa tournée estivale. En Asie, les Franciliens défieront Al-Nassr, le Cerezo Osaka et l'Inter Milan avant de débuter en Ligue 1 le week-end des 12 et 13 août prochains face à Lorient.