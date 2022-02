PSG: une possible attaque Mbappé-Messi-Neymar contre Nantes, Paredes forfait

Le PSG pourrait aligner ses trois stars offensives Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, samedi à Nantes (21h, 25e journée de Ligue 1). Leandro Paredes sera forfait pour ce match.

Quatre jours après sa victoire emballante face au Real Madrid (1-0) en Ligue des champions, le PSG se déplace à Nantes (21h, 25e journée de Ligue 1), samedi. L’équipe changera puisque Leandro Paredes (adducteurs) sera forfait pour ce match dans les Pays de la Loire. Un onze que pourrait réintégrer Neymar, de retour sur le terrain mardi après deux mois et demi d’absence. Le Brésilien - remis d’une entorse de la cheville gauche - a signé une entrée en jeu convaincante. Et il pourrait enchaîner.

Le trio titulaire seulement sept fois cette saison

"Oui, Neymar peut débuter demain, c'est une possibilité, a confirmé Mauricio Pochettino, ce vendredi en conférence de presse. Il s'est bien entraîné, il a bien évolué depuis le match contre le Real Madrid et ces 20 minutes qu’il a jouées."

L’idée de l’associer avec Kylian Mbappé et Lionel Messi semble bien réelle. Depuis le début de saison, les trois hommes ont été alignés d’entrée à seulement sept reprises (notamment à l’aller contre Nantes). Ce qui ne contraindra pas forcément Kylian Mbappé à laisser son côté gauche au Brésilien. Les places ne sont pas figées insiste Pochettino.

"Neymar a été très consciencieux dans sa récupération"

"Depuis que nous sommes ici, le staff technique aime avoir beaucoup de flexibilité en attaque, sur les positions, explique l’Argentin. On a aussi vu contre le Real Madrid - lors des 20 dernières minutes – la capacité de mouvement et de rotation en attaque. Ils peuvent être utilisés tant au centre, à gauche ou à droite. Les trois joueurs peuvent jouer dans ces positions. Nous leur donnons la liberté d’interchanger et ils savent l'utiliser."

Pochettino compte bien surfer sur la bonne impression laissée par le Brésilien contre le Real. "Je suis d’accord qu’on a vu un Ney avec beaucoup d’énergie et de motivation, conclut-il. Depuis le match contre Saint-Etienne (lors duquel il s’est blessé le 28 novembre, ndlr), il a été très consciencieux dans tout le processus de récupération avec beaucoup d’implication pour revenir de la meilleure manière possible. On a vu qu’il avait une énorme envie d’aider l’équipe. On espère que cette blessure est de l’histoire ancienne et qu’il va jouer son meilleur football."