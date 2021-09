Bastia: Pascal Dupraz ou Régis Brouard en pôle pour le poste d'entraîneur

Quelques jours après le limogeage de Mathieu Chabert, le SC Bastia devrait nommer dans les prochaines heures son remplaçant. Selon nos informations, Pascal Dupraz et Régis Brouard sont en balance.

Qui sera le nouvel entraîneur du Sporting Club de Bastia ? Quelques jours après le limogeage de Mathieu Chabert, le club corse devrait nommer dans les prochaines heures son successeur. Selon nos informations, deux entraîneurs sont en balance pour devenir le nouveau numéro un du Sporting : Pascal Dupraz et Régis Brouard. Actuellement consultants sur Amazon Prime Video pour le premier et sur La Chaîne L'Equipe pour le second, les deux anciens coachs sont libres depuis leurs expériences à Caen et au Racing FC Union Luxembourg.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Seulement deux victoires en dix matchs

Le nouvel entraîneur du club corse aura la responsabilité d'assurer le maintien de Bastia, de retour dans le monde professionnel, six ans après la rétrogradation administrative en National 3. Si les Bastiais ont retrouvé des couleurs en remportant le derby face à l'AC Ajaccio ce samedi avec Cyril Jeunechamp sur le banc, il reste encore beaucoup de travail.

Bastia pointe à la 16e place (10 points), avec seulement deux victoires en dix matchs. Mais les Corses sont menacés par Dijon (17e avec 10 points), Amiens (18e avec 8 points) et Dunkerque (19e avec 6 points). Les prochaines rencontres seront cruciales puisque le Sporting va affronter Dunkerque, Grenoble et Amiens dans les quatre prochains matchs.