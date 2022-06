Bordeaux: les Girondins joueront leur avenir en appel devant la DNCG le 5 juillet

Rétrogradés en National par la DNCG le 14 juin, les Girondins de Bordeaux seront entendus par la commission d'appel le 5 juillet selon Sud Ouest et L'Equipe. Il reste donc 11 jours au club pour trouver 22 millions d'euros.

Les Girondins de Bordeaux connaissent désormais la date de la présentation de leur dossier devant la commission d’appel DNCG de la Fédération. Ils ont rendez-vous dans les locaux de la 3F le 5 juillet prochain, comme le rapportent Sud Ouest et L'Equipe. Le club au scapulaire avait initialement été rétrogradé en National par le gendarme financier du foot français.

Des discussion autour de la vente de Tchouaméni

Le président et propriétaire du club Gérard Lopez sera invité à présenter des garanties financières, alors qu'aux dernières nouvelles, il devait encore trouver 40 millions d'euros pour s'assurer un maintien en Ligue 2. Les discussions entre l’équipe de l’homme d’affaires et des créanciers King Street et Fortress continuent afin de trouver une solution pour les couvrir afin d'obtenir le feu vert.

Les discussions portent sur le renoncement des fonds d'investissement américains aux 8 à 10 millions d'euros d'intéressement sur le transfert d'Aurélien Tchouaméni, ancien milieu du club qui a signé au Real Madrid cet été, et sur une garantié apportée de 14 millions d'euros de vente de joueurs cet été.

Invité de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC mardi, Gérard Lopez estimait qu'il y avait aussi d'autres sources de revenus que cet arrangement boursier avec King Street: "Il y a de l’argent qui arrive de la Ligue (avec une aide à la relégation) et puis il y a environ la moitié qui viendrait des ventes, a glissé le président bordelais. Les ventes on est assez certain de les faire même si maintenant cela va devoir attendre un tout petit peu. Dans tout ce contexte-là, il y a des garanties qui ont été données déjà par le passé et qui existent jusqu’au 30 juin."

Calculs faits, le président des Girondins de Bordeaux résumait alors: "Il reste 22 millions à trouver." Une somme qui devrait être largement couverte par les ventes de joueurs, assurait-il. "En fait, cela se passe toujours comme cela avec la DNCG. Tous les clubs vendent et ce qu’il faut c’est donner une garantie sur les ventes. Avant même de faire les ventes, il faut donner une garantie. Et c’est là-dessus qu’il y a eu a la plus grosse différence."