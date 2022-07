Bordeaux: le maire exprime son "soulagement" après l’avis favorable du CNOSF

Pierre Hurmic s’est réjoui de voir le CNOSF émettre un avis favorable au maintien des Girondins de Bordeaux en Ligue 2. Le maire de la ville a partagé sa fierté après une grosse mobilisation pour essayer d’éviter la relégation administrative du club.

Bordeaux n’est pas encore sorti de la crise mais le maintien en Ligue 2 semble bel et bien possible. Ce lundi, le CNOSF a rendu un avis favorable pour les Girondins et les chances de voir la Fédération Française de Football le suivre existent très clairement. Une situation qui a redonné espoir à tout le peuple bordelais, y compris au maire de la ville. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Pierre Hurmic a réagi à la décision du Comité national olympique et sportif français.

"Même si l’avis du CNOSF en faveur du maintien des Girondins de Bordeaux en Ligue 2 n’est que consultatif et doit être confirmé par le comité exécutif de la Fédération française de Football, il est rassurant quant à l’avenir de notre club, s’est exprimé l’édile local via un communiqué. Nous attendons impatiemment que la FFF suive cet avis et permette à notre club d’évoluer en Ligue 2 pour la saison prochaine."

Hurmic salue le travail sur le plan économique

Très impliqué médiatiquement dans la défense des Girondins de Bordeaux Pierre Hurmic a profité de la décision du CNOSF pour saluer le travail réalisé ces dernières semaines par la direction du club. Avec plusieurs rentrées d’argent via des transferts comme celui de Sékou Mara ou des investissements, Gérard Lopez a bataillé pour assurer la place du club en Ligue 2.

"Je me félicite des évolutions apportées au dossier initial, des accords avec les créanciers homologués par le Tribunal de Commerce de Bordeaux, qui ont participé à ce résultat", a encore poursuivi le maire bordelais dans son message de soutien.

Hurmic donne "rendez-vous" en Ligue 2

Le COMEX de la FFF se réunira ce mercredi à 10h30 pour statuer sur le sort définitif des Girondins en Ligue 2. Confiant après l’avis favorable du CNOSF, Pierre Hurmic ne cache pas son sentiment à ce sujet. Pour l’élu, il ne fait aucun doute que Bordeaux évoluera bien en deuxième division lors de la saison 2022-2023. Une victoire collective pour le club et pour tous ses amoureux.

"La mobilisation affirmée des acteurs économiques, celle de la Ville et de la Métropole, ainsi que la manifestation des supporters le 9 juillet, ont traduit l’attachement de tous à la survie des Girondins auxquels la Fédération Française de Football ne saurait rester indifférente, a enchaîné Pierre Hurmic en faveur de l’équipe entraînée par David Guion. Confiant en la décision prochaine de la FFF, je donne rendez-vous à tous les supporters pour la reprise du championnat de Ligue 2."

Si la saison débutera en fin de semaine, rien n’assure que Bordeaux affrontera bien Valenciennes lors de la première journée. Pour voir les Girondins défier l’Athènes du Nord, le samedi 30 juillet prochain, il faut désormais attendre la décision finale du COMEX de la FFF.

Mais si l’on se fie à la confiance de Pierre Hurmic, l’issue de ce dossier ne fait plus aucun doute. Au grand dam de Villefranche qui espérait encore bénéficier de la rétrogradation bordelaise à l’échelon inférieur.