Bordeaux: qui sont les membres du Comex devant statuer sur le sort des Girondins?

Au Comité Exécutif (Comex) de la FFF de trancher du sort des Girondins de Bordeaux, rétrogradés administrativement en National 1. Les 14 membres du Comex doivent se réunir ce mercredi matin par visioconférence pour suivre, ou non, la proposition de conciliation du CNOSF, qui propose de maintenir le club de Gérard Lopez en Ligue 2.

L'avis du CNOSF est seulement consultatif et il appartient au Comex de donner sa décision, trois jours avant le début de la Ligue 2. Dans sa définition, le comité exécutif "statue sur tous les problèmes présentant un intérêt supérieur pour le football et sur tous les cas non prévus par les statuts ou règlements". Les douze élus sont désignés par l'Assemblée Fédérale, pour un mandat de quatre ans.

Président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët est membre de ce Comex tout comme Philippe Diallo, l'ancien joueur du FC Nantes, vice-président délégué de la FFF. Secrétaire générale de la Fédération depuis 2017, Laura Georges fait partie du Comex avec Aline Riera, figure de Juvisy et qui occupe désormais le rôle de trésorière de la FFF. Directrice générale du FC Metz, Hélène Schrub est la troisième et dernière femme du Comex.

Deux membres de droit dont Vincent Labrune

Président de l'OL, Jean-Michel Aulas gère aussi le dossier du football féminin ainsi que la relation avec la LFP sur les dossiers économiques au sein du Comex de la FFF. Actuel président de la Ligue de Méditerranée, Eric Borghini devra également se prononcer sur le sort des Girondins, à l'image aussi d'Albert Gemmrich, son homologue de la Ligue Grand Est.

Président de la Ligue Paris Ile-de-France depuis 2012, Jamel Sandjak fait aussi partie des décisionnaires avec Pascal Parent, à la tête de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. Enfin, Marc Keller, président de Strasbourg depuis 2012 et Philippe Lafrique, qui gère les relations avec Districts et le développement du futsal au sein du Comex, complètent les élus.

Enfin, deux membres de droit figurent au sein du Comex: d'abord Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel (LFP). Puis Vincent Nolorgues, président de la Ligue du football amateur depuis avril 2021. Dans un premier temps, c'est la DNCG, le gendarme financier relié à la LFP, qui avait statué sur le cas de Bordeaux. En cas de décision défavorable du Comex ce mercredi, Bordeaux aura une dernière chance de saisir en référé le tribunal administratif. Sans ça, la menace d'un dépot de bilan plane sur les Girondins.