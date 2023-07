"Les clubs comme ça ne meurent jamais", son ancien président Jean-Claude Plessis va tout faire pour sauver Sochaux

Président de l’AS Brestoise et ancien dirigeant emblématique du FC Sochaux, relégué en National 1 et menacé par un dépôt de bilan, Jean-Claude Plessis est revenu avec beaucoup de tristesse sur cette situation dramatique. Le dirigeant, qui compte "s'investir", croit en des jours meilleurs pour le club doubiste.

Après avoir tout connu avec le FC Sochaux, de la Deuxième division à la Ligue 1 en passant par la victoire en Coupe de la Ligue (2004) à celle en Coupe de France (2007), Jean-Claude Plessis suit d'un oeil forcément particulier la situation dramatique du club dont il fut le président entre 1999 et 2008.

Alors que Sochaux a été retrogradé en National 1 par la DNCG mardi, et n'est plus très loin d'un dépôt de bilan, son emblématique dirigeant a regretté sa lente descente aux enfers depuis le désengagement de Peugeot, son propriétaire et fondateur historique, en 2015.

"Le problème de Sochaux, c'est que c'est l'histoire de Peugeot. Alors personne n'a pensé un jour reprendre Sochaux à Peugeot. (...) Quand ils se sont désengagés du club, personne n'y était préparé, c'était trop brutal", confesse l'actuel président de l'AS Brestoise (R2).

"Si on repart en N3, et c'est ce qui va arriver, et bien tant pis"

Si le ciel est tombé sur la tête des Sochaliens et de tous les employés de ce club mythique du Championnat de France, Plessis veut croire en une reconstruction possible. "Aujourd'hui, je suis sûr que l'on va y arriver, parce que je reviens, moi. Si on repart en N3, et c'est ce qui va arriver (la relégation sera automatique en cas de dépot de bilan, ndlr), et bien tant pis", a assuré celui qui compte réinvestir dans le club avec "d'autres, beaucoup d'autres".

"Il faut repartir à zéro, localement, avec de bonnes bases et nos capacités. Ce qui me fait peur, ce sont les salariés mais aussi le centre de formation, qu'il faut protéger. (...) Il faut accepter (la situation), et que nos supporters soutiennent le club. Avec le temps, on retrouvera des gens avec qui repartir, et on fera un club à nous. Moi, je vais m'investir, je reçois des centaines de messages pour revenir. (...) Les clubs comme ça ne meurent jamais. Et tous ensemble, on va y arriver", a-t-il martelé.