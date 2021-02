Ligue 2 : pourquoi la LFP a maintenu le match de Chambly, malgré son cluster

Comme en Ligue 1, le protocole sanitaire appliqué en Ligue 2 prévoit un report du match si un club compte 11 cas positifs à 48 heures du match. Mais à Chambly, le 11e cas positif a été décelé la veille de la rencontre à Clermont.

Samedi, lors de la 25ème journée de Ligue 2, Chambly s'est incliné à Clermont (0-1) avec un effectif amoindri. En effet, le club francilien aura vécu une semaine totalement folle avec d'abord un déplacement en bus de sept heures, sous la neige, avant l'apparition de 11 cas positifs dans le groupe professionnel.

Mais un d’entre-eux aura reçu un test PCR positif seulement 48 heures avant le début du match. Malgré quelques échanges avec le président Fulvio Luzi, la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de ne pas reporter cette rencontre.

Au début de l'épidémie, la LFP a décidé de rapidement se doter de deux groupes de travail COVID-19. Un premier en charge principalement du classement, des scénarii pour la fin des championnats ou encore le retour ou non du public dans les stades.

Parmi ses membres on retrouve Nicolas Holveck (Rennes) ou encore Waldemar Kita (Nantes). L'autre "commission" s'occupe elle du cas par cas, et elle est principalement composée de médecins comme le docteur Christiano Eirale (PSG) et le docteur Franck Pelisier (OL).

Un protocole validé en début de saison par les présidents, dont celui de Chambly

Selon une première source proche du dossier, l'incompréhension règne encore ce matin après le maintien de cette rencontre de Ligue 2. Le protocole qui prévoit un report suite à 11 cas, et non 4 comme dans un premier temps, n'est pas du tout adapté à un club comme Chambly, qui ne profite pas d'un banc "très fourni" comme, par exemple, le PSG en Ligue 1.

Une autre source précise que ce changement de protocole a été fait par la LFP, validé par le conseil d'administration et donc cela aussi validé en début de saison par les présidents de club comme celui de Chambly. Au moment des échanges avec l'instance du football français, les clubs de deuxième division auraient donc eu l'opportunité de demander un chiffre moins important.

La LFP dit aujourd’hui appliquer le protocole recommandé par le gouvernement avec deux tests en trois jours dont un le jour du match, surtout pour la reprise de la Coupe de France. Le but étant évidemment de réduire les risques au maximum.

Pour ce cas, les joueurs alignés auront donc eu deux tests un jeudi et un samedi avec des tests validés par l'ARS de Clermont. Mais le risque zéro n'existe pas, à moins d'empêcher tout entraînement et toute rencontre dès qu'un joueur est malade.

Contacté par RMC Sport, le président Fulvio Luzi a indiqué que Chambly n’a à aucun moment remis en cause le protocole. Il a d’ailleurs eu l’occasion d’échanger avec Vincent Labrune de vive-voix. Le club reproche la gestion humaine dans ce genre de situation. Notamment lorsque le groupe a été mis à la porte de son hôtel alors qu’il faisait -5 degrés. Chambly a d’ailleurs prévu de communiquer rapidement sur le sujet, en demandant à la LFP d’être plus à l’écoute des clubs si cette situation est (malheureusement) amenée à se reproduire.