Ligue 2: réunion de la commission de discipline lundi après les incidents à Nancy

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel se réunira lundi pour examiner les incidents du match de L2 entre Nancy et Quevilly-Rouen, arrêté vendredi après des jets de fumigènes de supporters protestant contre la relégation nancéienne, a appris samedi l'AFP auprès de la Ligue.

Une réunion avancée de deux jours

La rencontre au stade Marcel-Picot a été définitivement interrompue par l'arbitre vendredi soir à la 40e minute de jeu, alors que Quevilly, 18e et barragiste, menait 3-0, un score synonyme de relégation pour Nancy, dernier de Ligue 2. Le match avait été une première fois arrêté après des jets de fumigènes dans la foulée du deuxième but de Quevilly-Rouen (17e), depuis la tribune située derrière le but lorrain.

En cas d'interruption définitive d'un match, le règlement de la Ligue de football professionnel prévoit que le dossier relève "de la compétence de la commission de discipline de la LFP", dont la prochaine réunion, initialement prévue mercredi, a été avancée à lundi.

Pas d'illusions sur la relégation

Parmi l'arsenal des sanctions possibles, la commission pourrait donner match perdu à Nancy sur tapis vert, un résultat qui scellerait la relégation du club en National (3e division). Vendredi soir, le club lorrain ne se faisait aucune illusion sur son sort au point d'annoncer lui-même sur Twitter qu'il évoluerait en National la saison prochaine.



Depuis sa création en 1967, l'ASNL n'avait jamais évolué en troisième division. Le club a connu son âge d'or dans les années 1970 où, grâce à un but de Michel Platini, les Lorrains avaient remporté la Coupe de France (1978) en battant Nice. Une victoire en Coupe de la Ligue (2006) constitue la deuxième ligne la plus glorieuse du palmarès de Nancy, qui a également remporté le championnat de France de deuxième division à cinq reprises. L'ASNL évoluait encore en Ligue 1 en 2017.