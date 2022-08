Paris FC: Chahiri explique ne pas avoir fêté son but... à cause d'une remarque de Thierry Laurey

Après la polémique déclenchée par son attitude agressive vis-à-vis de l'un de ses propres joueurs cette semaine, Thierry Laurey a aussi fâché son milieu de terrain Mehdi Chahiri, buteur samedi avec le Paris FC face à Quevilly.

Il arrive parfois que les joueurs ne célèbrent pas un but, par respect pour leur ancien club. Mais Mehdi Chahiri (Paris FC) n’a jamais évolué à Quevilly. Pourquoi n’a-t-il donc pas célébré son but samedi, qui plus est superbe, après s’être débarrassé d’un défenseur et du gardien? Le visage très fermé quand ses coéquipiers l’ont félicité, le milieu offensif prêté par Strasbourg avait retrouvé le sourire à l’issue du match.

"Non en fait, je suis très content, ça fait plaisir'', a-t-il déclaré au Parisien, rassurant avant d’expliquer son étrange attitude. "En plus, c’est vrai que le but, il est pas mal. Mais, c’est juste qu’avant il y a eu une petite remarque du coach…"

Quand Laurey bouscule son propre joueur

Révélé au Red Star, Mehdi Chahiri a rejoint le Racing Club de Strasbourg en janvier 2020. Prêté au Red Star dans la foulée, il a connu une saison sous les ordres de Thierry Laurey en 2020-2021 (23 matches en Ligue 1, deux buts). Cornaqué en Alsace par le bouillant technicien français, il a appris à connaître le tempérament éruptif de son entraîneur: "Oui, je le connais bien, a-t-il confirmé ce week-end. Ce sont des choses qui arrivent. C’est comme ça… Mais c’est déjà oublié. L’important c’est d’avoir gagné ce premier match à la maison."

La température est vite redescendue entre les deux hommes mais ce n’est pas la première fois qu’une embrouille survient entre Thierry Laurey et ses joueurs cette saison. C’est même la deuxième fois cette semaine. Lors du match tendu contre Sochaux (0-0) que les Franciliens ont terminé à neuf, Laurey s’était emporté contre Julien Lopez, tout juste expulsé, en le poussant au vestiaire après un échange de mots peu amène. "Si je l’ai poussé, ce n’était pas pour me battre, c’était pour qu’il n’aggrave pas son cas. Il s’est excusé. Pour moi, c’est réglé, je suis passé à autre chose", s’était défendu l’entraîneur. Il n’y a pas qu’à Marseille que l’atmosphère est suffocante. Le thermomètre a aussi tendance à chauffer à Paris ces derniers jours.