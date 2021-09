AC Milan-Atlético: le gros soulagement de Griezmann après son but

Antoine Griezmann a inscrit son premier but à l’Atlético de Madrid depuis son retour au club cet été. Il a égalisé sur le terrain de l’AC Milan, mardi en Ligue des champions, permettant de lancer son équipe sur la voie de la victoire (1-2) .

C’était la soirée des joueurs ayant quitté le FC Barcelone cet été, mardi en Ligue des champions. Comme Lionel Messi avec le PSG, Antoine Griezmann a débloqué son compteur avec l’Atlético de Madrid. Remplaçant au coup d’envoi, le Français a égalisé en reprenant parfaitement une remise de la tête de Renan Lodi (84e), un peu plus de vingt minutes après son entrée en jeu à la place de Koke (61e). Un soulagement pour l’international français qui a vécu des débuts difficiles pour son retour chez les Colchoneros.

"Ça va rouler!"

"Ça fait du bien, a-t-il reconnu au micro de Canal+. Je sais que je dois travailler encore plus, c'est vrai que mon début de saison n'est pas très bon, je dois m'adapter à un style de jeu, après un transfert comme ça à la dernière minute. Il faut tout digérer, travailler, avoir de la confiance en soi. C'est ce que j'essaie de faire et je suis heureux sur le terrain et en dehors, et ça va rouler!"

Il assume aussi son choix de quitter le Barça pour revenir dans le club où il a brillé pendant cinq ans (2014-2019). "J'avais envie de revenir, avec l'entraîneur (Diego Simeone, ndlr), les joueurs, les supporters, énumère-t-il. C'est parfait pour moi, je ne peux que m'améliorer et travailler pour essayer d'arriver à mon meilleur niveau. Notre objectif, ce sont les huitièmes, essayer de passer. On sait qu'on a un groupe difficile et que chaque match sera une finale, donc à nous de bien faire."

Simeone n'a pas célébré mais il est ravi pour le Français

Mené après une entame ratée, l’Atlético a finalement arraché la victoire dans les arrêts de jeu grâce à un penalty transformé par Luis Suarez. L’issue espérée par Diego Simeone, qui avait retenu sa joie sur l’égalisation de Griezmann quelques minutes plus tôt. "Sur le but d'Antoine Griezmann, je n'ai pas célébré car il restait du temps et je voulais gagner ce match, a-t-il justifié à l’issue du match. Mais je suis ravi pour lui, il en avait besoin. Il faut exiger le maximum d'un talent comme lui."