Atalanta-Real: Freuler s'excuse après son carton rouge controversé

Expulsé dès la 17e minute du 8e de finale aller de la Ligue des champions entre l'Atalanta Bergame et le Real Madrid (0-1), Remo Freuler a présenté ses excuses à ses équipiers, même si son carton rouge est sujet à de nombreuses discussions.

Pour la presse espagnole, c'est un aveu. En publiant un message d'excuse sur son compte Instagram, Remo Freuler admettrait, selon plusieurs médias madrilènes, avoir mérité son expulsion lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions entre l'Atalanta Bergame et le Real Madrid (0-1), mercredi. Le milieu de terrain suisse a fauché Ferland Mendy et écopé d'un carton rouge direct de la part de l'arbitre, qui l'estimait en position de dernier défenseur.

"Il y a peu à dire, a écrit le joueur de 28 ans, ce jeudi sur son compte Instagram. Je suis vraiment désolé et je tiens à m'excuser auprès de l'équipe, des fans et de tous les Atalantini. Je ne veux pas parler de l'épisode. Nous sommes toujours en vie grâce aux gars qui ont joué un gros match à 10, hier. Je suis sûr qu'à Madrid, nous jouerons un grand match."

A l'issue de la rencontre, Gien Piero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta, a fustigé la décision de l'arbitre d'expulser son joueur qui n'était pas, selon lui, en position de dernier défenseur.

"Un suicide du football", pour Gasperini

"Le match a été ruiné par l'arbitre, a-t-il lancé au micro de Sky Italia. Je ne sais pas comment ça aurait fini (sans le rouge), mais nous avons été réduits à défendre. C'est un suicide du football. J'ai déjà pris une grosse suspension, si j'en dis plus, l'UEFA va me suspendre pour deux mois. Mais c'est un suicide du football. On ne peut pas avoir des arbitres qui ne distinguent pas une faute d'un tacle. S'ils ne comprennent pas cela, qu'ils aillent faire un autre métier. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être ingénieur à la NASA... Ils sont un composant essentiel du jeu, et ils peuvent s'aider de la vidéo, ils ont tout à disposition. Mais même avec les images ils font des erreurs... Et c'est pareil en Serie A."

Ferland Mendy a inscrit l'unique but de la rencontre d'une frappe droit en fin de match. Une bonne opération pour les hommes de Zinedine Zidane, privé de nombreux joueurs pour ce match. le retour aura lieu dans trois semaines à Madrid. Sans Freuler, qui sera suspendu.