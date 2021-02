Ligue des champions: tous les buts d'Atalanta-Real et Gladbach-Manchester City

Les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions ont pris fin ce mercredi soir avec les victoires à l'extérieur de Manchester City contre le Borussia Mönchengladbach (0-2) et du Real Madrid face à l'Atalanta (0-1). Les matchs retour sont prévus le 16 mars, en exclusivité sur les antennes de RMC Sport.

Borussia M'Gladbach 0-2 Manchester City

Même s'il a fallu du temps pour faire le break, la domination était totale sur le terrain de la Puskas Arena, à Budapest. Manchester City, désormais sur 19 victoires consécutives toutes compétitions confondues, a surclassé le Borussia Mönchengladbach (2-0).

Le score ne reflète pas assez l'outrageuse domination de l'équipe de Pep Guardiola, qui n'a pas concédé le moindre tir durant la première période. À la pause, le score était de 1-0, grâce à une belle tête de Bernardo Silva à la 29e minute. Le Portugais s'est mué en passeur décisif sur le deuxième but, signé Gabriel Jesus à la 65e.

Atalanta 0-1 Real Madrid

Même s'il était confronté à une hécatombe de blessures, touchant plusieurs titulaires tels que Karim Benzema et Sergio Ramos, le Real Madrid a lutté pour décrocher une victoire étriquée 1-0 face à l'Atalanta. Emmené par Raphaël Varane, capitaine, et Isco, titulaire en pointe, le club merengue s'est retrouvé en supériorité numérique dès la 17e minute. Remo Freuler a écopé d'un carton rouge direct, qui partait seul au but.

S'en est alors suivi un match à sens unique, avec des assauts répétés sur la cage de Pierluigi Gollini. Mais les hommes de Zinedine Zidane ont cruellement pêché dans les derniers gestes. Ils ont dû attendre la 87e minute pour débloquer le match, grâce à une superbe inspiration de Ferland Mendy à l'entrée de la surface.