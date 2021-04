Bayern-PSG: Gnabry positif au Covid-19 à un test antigénique

INFO RMC SPORT. Testé positif au coronavirus à un test antigénique, Serge Gnabry attend désormais le résultat de son test PCR qui devrait acter son forfait pour le quart de finale aller de Ligue des champions mercredi entre le Bayern Munich et le PSG (21h sur RMC Sport 1).

Après Marco Verratti et Alessandro Florenzi au PSG, c’est cette fois au tour d’un joueur munichois d’être testé positif au coronavirus avant le quart de finale entre le Bayern et Paris. C’était le coup de tonnerre qui a touché la Bavière avec l’absence de l’attaquant Serge Gnabry de l’entraînement du Bayern Munich ce mardi matin. Selon nos informations, le Munichois a passé un test antigénique ce mardi matin qui s’est révélé positif.



En conférence de presse, l’entraîneur du club allemand, Hans-Dieter Flick, a expliqué que Gnabry "avait mal à la gorge et qu’il serait probablement forfait contre le PSG". Dans la foulée de cette très mauvaise nouvelle pour Munich, après le forfait de Lewandowski, le club allemand a fait passer un test PCR à l’ancien joueur d’Arsenal.

Si le test PCR se confirmait positif comme le test antigénique, Serge Gnabry serait donc forfait pour le match aller mercredi à l'Allianz Arena (21h, sur RMC Sport 1) mais aussi pour le match retour au Parc des Princes la semaine prochaine, le mardi 13 avril.

L'international allemand est positif pour la deuxième fois après avoir déjà contracté le Covid-19 en octobre dernier à la veille d'un match européen face l'Atlético de Madrid.

Vers une titularisation de Choupo-Moting

Le probable forfait de Serge Gnabry constitue un coup dur pour Hansi Flick et le Bayern. Déjà privé de Robert Lewandowski pour les deux rencontres face au PSG, l’entraîneur allemand perdrait l’une de ses principales options pour suppléer le buteur polonais.

Les absences cumulées de "Lewy" et Gnabry pourraient faire les affaires d’Eric-Maxim Choupo-Moting. L’attaquant arrivé en provenance du PSG lors du mercato estival a de fortes chances de débuter la rencontre face à son ancienne équipe.

A l’heure où le père du buteur germano-camerounais a critiqué le club parisien sur le départ de son fils, Eric-Maxim Choupo-Moting pourrait à nouveau être le héros improbable d’un quart de finale européen… Après avoir sauvé le PSG contre l’Atalanta au Final 8 de Lisbonne, le joueur de 32 ans pourrait cette fois être le bourreau des Franciliens.

Pour l’épauler, le Bayern devrait néanmoins faire confiance au trio Coman-Müller-Sané. Cette saison, Eric-Maxim Choupo-Moting a marqué cinq buts en 25 apparitions toutes compétitions confondues.

