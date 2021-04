Bayern-PSG: "On sait qu'on peut le faire", Coman reste "confiant" avant le retour

Malgré la défaite du Bayern Munich ce mercredi face au PSG (3-2) en quart de finale aller de la Ligue des champions, Kingsley Coman ne veut pas s'alarmer. L'ailier français reste confiant en vue du match retour dans une semaine.

Les Munichois ne sont pas abattus, loin de là. Comme Benjamin Pavard, "sûr" que le Bayern a les armes pour renverser le PSG, Kingsley Coman a voulu positiver après la défaite de son équipe mercredi (3-2) en quart de finale aller de la Ligue des champions.

"Paris a été très efficace, on a manqué quelques occasions. On a fait une bonne performance mais il faut essayer de faire le moins d'erreurs possibles à ce niveau. On sait qu'il n'y a qu'un but d'écart. On reste vraiment confiant, on sait qu'on peut le faire. Ce match montre quand même qu'on a les capacités. Si on met les buts dedans au retour, je pense que ça le fera", a réagi l’attaquant français au micro de RMC Sport. Dominateur, le Bayern est tombé sur un PSG chirurgical, mené par un Keylor Navas toujours aussi décisif et un Kylian Mbappé en grande forme avec un doublé à son actif.

"Ça fait vraiment mal"

"On ne doit pas prendre trois buts à la maison. Il y a un match retour, on va tout donner pour se qualifier. Mbappé ? C'est le haut niveau, c'est comme ça, il a été super efficace aujourd'hui. J'espère qu'on sera plus efficace au retour. On aura toute la motivation nécessaire, on va tout donner pour gagner chez eux. Ça fait vraiment mal de perdre aujourd'hui à la maison mais on va se relever pour le match retour", a promis Coman.

"On est frustrés, on méritait de gagner ce match. On a eu la possession, on a plus tiré au but, mais il nous a manqué l'efficacité. Les Parisiens ont été très réalistes, ils ont peut-être eu quatre ou cinq tirs, ils ont marqué trois fois. Nous on a dû tirer 30 ou 31 fois... Il nous reste un gros match dans une semaine. On va là-bas pour se qualifier. On est concentrés sur nous, pas sur Paris. On méritait de gagner aujourd'hui, il faudra qu'on remette les mêmes ingrédients", a souligné de son côté Pavard. Le match retour aura lieu mardi au Parc des Princes (sur RMC Sport).

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour regarder la Ligue des champions