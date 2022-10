Benfica-PSG: "On a fait un grand match", Donnarumma défend la prestation des Parisiens

Le Paris Saint-Germain a décroché le nul à Lisbonne contre le Benfica (1-1) mercredi lors de la troisième journée de Ligue des champions. Auteur de plusieurs parades importantes, Gianluigi Donnarumma a tenu à rappeler l'importance de ce point pris à l'extérieur.

La MNM s'est illustrée sur un très joli but de Lionel Messi et Marco Verratti a été élu homme du match. Mais Gianluigi Donnarumma n'a pas été en reste mercredi face au Benfica, lors de la troisième journée de la Ligue des champions à Lisbonne. Pas toujours souverain au pied, le gardien italien s'est montré très convaincant sur sa ligne avec de grosses parades qui ont grandement contribué au nul (1-1) obtenu par son équipe au Portugal. Un résultat suffisant à défaut d'être parfait.

"Je suis content. Pour moi, pour l'équipe. On a un fait un match important, mais on n'a pas réussi à gagner, a lancé l'Italien devant les journalistes après la rencontre. C'est le foot il faut l'accepter. On va récupérer, il y a beaucoup de matchs en peu de jours.

Donnarumma: "On a fait ce qu'on devait faire"

Malchanceux sur l'égalisation portugaise avec le ballon dévié dans son propre but par l'infortuné Danilo, "Gigio" a reconnu quelques soucis défensifs au PSG mais s'est satisfait de ce 13e match sans défaite de la saison pour le groupe de Christophe Galtier.

"Benfica a joué en profondeur. On a réussi à régler la mire. On a fait ce qu'on devait faire, a enchaîné le vainqueur de l'Euro en 2021. Il manquait le deuxième but, il faut l'accepter, avancer et se projeter sur le prochain match."

Paris toujours leader avant le retour au Parc

Avec l'ombre de Keylor Navas dans son dos, l'Italien de 23 ans a reconnu que ce match lui faisait du bien. A lui comme à l'équipe malgré les critiques auxquelles elle fait encore et toujours face. Malgré ce onzième déplacement consécutif en encaissant au moins un but sur la scène européenne, le PSG a conservé la première place du classement du groupe H avant le retour au Parc des Princes, le 11 octobre (en direct sur RMC Sport 1).

"C'est très important pour la confiance. On a fait un grand match, il faut le dire aussi, a finalement estimé Gianluigi Donnarumma. Il faut aller de l'avant... et conclure nos occasions dans ces matchs."