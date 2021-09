Bruges-PSG: Navas titulaire plutôt que Donnarumma

Le PSG va démarrer son match contre le Club Bruges en Ligue des champions avec Keylor Navas (21h, sur RMC Sport 1). Son concurrent italien, Gianluigi Donnarumma, ne va donc pas connaître de deuxième titularisation de suite.

Pour l'instant, Keylor Navas est donc bien le n°1. Selon nos informations, le gardien costaricien de 34 ans est titulaire pour le premier match du Paris Saint-Germain dans cette phase de poules de la Ligue des champions, ce mercredi soir sur la pelouse du Club Bruges (21h sur RMC Sport 1).

Navas laissé au repos contre Clermont

Gianluigi Donnarumma ne va donc pas connaître de deuxième titularisation consécutive. Le jeune gardien italien de 22 ans, vainqueur et meilleur joueur de l'Euro, a fait samedi ses débuts avec le PSG contre Clermont (victoire 4-0). "Je suis content de son rendement pour ses débuts. Pour la suite, comme je le dis toujours, nous prendrons les décisions au fur et à mesure des compétitions. Tout est ouvert dans un effectif de 35 joueurs", avait déclaré l'entraîneur Mauricio Pochettino après le match.

Pour cette rencontre de la 5e journée de Ligue 1, Keylor Navas était pourtant bien disponible et il s'est donc retrouvé sur le banc. Mais ce repos pouvait s'expliquer par son retour tardif de sélection.

Cette concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma va sans doute animer toute la saison. Elle a en tout cas fait réagir Gianluigi Buffon, qui avait été lui-même mis à la lutte avec Alphonse Areola: "Si une équipe comme le PSG a deux gardiens très forts comme c’est le cas pourquoi dire que l’un est titulaire et l’autre numéro 2? Ce n’est pas juste. Il faut voir les prestations en match pour décider qui va jouer. Quand tu as deux gardiens de très grande qualité, c’est dommage de choisir de l’un ou l’autre. Et d’ailleurs, pourquoi le faire? Il faut que les deux aient la possibilité de jouer".