Chaos au Stade de France: "Il y a eu tellement d'erreurs", déplore le sénateur Buffet

François-Noël Buffet, président de la commission des Lois du Sénat, qui a pris part à la mission d'information parlementaire sur les graves incidents survenus lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, était mercredi l'invité de l'After Foot sur RMC.

Un mois et demi après le fiasco du Stade de France, le sénateur François-Noël Buffet est sévère avec les autorités. "Il y a eu tellement d'erreurs et de fautes dans l'organisation que ça ne pouvait être qu'une catastrophe", estime l'élu LR du Rhône, venu mercredi soir dans l'After Foot sur RMC pour commenter le rapport d'information du Sénat sur le chaos survenu autour du Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool.

"Ce qui est incroyable, c'est qu'on ait été aussi peu professionnels pour un match de cette nature. (...) Les faux billets, ce n'est pas l'origine des difficultés. C'était un problème, mais ça ne pouvait pas causer ce qu'on a connu. Et les supporters n'y sont pour rien. Le problème, c'est l'organisation, l'accueil des supporters, le système de filtrage", déplore le président de la commission des Lois du Sénat.

"Il y avait peut-être une volonté de ne pas tout révéler"

Sur la question des images de vidéosurveillance qui n'ont pas été conservées, car pas réclamées dans le temps imparti par les autorités compétentes, les conclusions sont embarrassantes: "On peut constater effectivement qu'il y avait peut-être une volonté de ne pas tout révéler, de ne pas tout dire". Sans parler d'affaire d'État, expression qu'il ne souhaite pas employer ici, François-Noël Buffet fustige la posture initiale du préfet Didier Lallement et des ministres Gérald Darmanin (Intérieur) et Amélie Oudéa-Castéra (Sports): "La solution aurait été de dire les choses telles qu'elles étaient, et de reconnaître qu'il y avait sans doute un problème dans l'organisation de l'arrivée au stade. Mais pas d'essayer de minimiser les choses".

Au vu des résultats, le ministre de l'Intérieur peut-il rester en poste? "Le rôle d'une mission parlementaire, c'est d'établir la réalité des faits. Ce n'est pas de demander la démission de n'importe quel ministre", tempère le sénateur.

L'une des principales associations de supporters de Liverpool, Spirit of Shankly, a réagi à ce rapport en se félicitant du "message clair de soutien" adressé aux supporters qui "ont assisté à ce match". Le groupe exige cependant que "le gouvernement français présente ses excuses et une rétraction totale à propos des mensonges diffusés depuis le 28 mai 2022".